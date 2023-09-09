士多啤梨放在雪櫃變黃了？不用丟掉　外國媽媽一招令它們「復活」

是不是經常忘了家裏雪櫃堆了不少東西！包括超市買回來的食材或是料理過的食物，常常不知不覺就放壞了。



其中，相信不少媽媽都有把水果放到壞掉的時候，尤其是小孩最愛，又異常嬌貴的草莓，媽媽們是不是有這樣的經驗？買回來三天，怎麼原本鮮豔欲滴的草根，竟然就變黃了啊！

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草莓，怎麼讓它復活?

這個時候，你會怎麼辦！？美國的一個聰明媽媽Haley Scheich就發現，沒有必要扔掉和浪費已經過了最佳狀態的草莓。「我討厭浪費食物，尤其是像草莓、漿果這類的食物，因為它們並不便宜！」這位媽媽在 Instagram 上發佈的一段視頻中這樣寫道。

海莉也跟大多數媽媽一樣，曾經忘記了雪櫃裏有一盒草莓，但在她嘗試了這個技巧後，她和她的孩子們就把所有「重新復活」的草莓都吃掉了。

原來這麼簡單！

如果你的草莓看起來狀況有點「不太好」，不防可以試試這個簡單的技巧，讓你的草莓煥然一新！

她說的方法其實很簡單，只要把草莓放在一個碗裏，裝滿冷水和冰塊，然後浸泡一小時就可以。「經過一段時間後，它們會像新的一樣 ，而且味道一樣很美味，真的可嘗試一下，」海莉說到。

不過，海莉也警告說到，如果發現草莓有任何發霉或是腐爛的痕跡，就不要使用這種方法。

她的影片至今已經數千人稱讚這個絕妙的小技巧。「我的雪櫃裏裡的草莓，現在看起來不太ok，正處於變質的邊緣。我現在就來試試！」一位媽媽說道。另一個媽媽也補充說，真是個好辦法！我正準備扔掉我的草莓。同時間，其他人也分享了他們如何處理已經過了最佳狀態的草莓，「可以將草莓冷凍起來，之後做成沙冰也不錯！」真是個聰明的好方法，相信孩子也會喜歡啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：讓變黃的草莓再度復活？只需要「一步驟」這麼做，草莓立即恢復新鮮欲滴，媽媽必學！】