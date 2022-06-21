媽媽必學｜食材放雪櫃可保存多久？「一方法」延長肉類冰鮮冷藏期

聰明的煮夫煮婦都知道，新鮮的肉品買回家後最好分裝成小份量，放入冰箱雪藏，每次取出所需的份量解凍即可。但究竟這些肉放在冰格可以保存多久？營養師指出，保存時間長短和肉品大小很有關係！



來自台灣的營養師呂孟凡曾在Facebook分享：「基本上肉類可以儲存的時間跟大小塊有關。」越大塊的肉可以保存越久，例如整隻雞可以雪藏保存1年；反之，越小塊的保存時間就會比較短暫，例如免治雞肉的雪藏保存期限大約是3到4個月。

肉類及雞蛋保存及雪藏期限大不同？（按圖了解更多！）

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肉類、海鮮冷凍最多1年

一大盒生鮮肉品買回家後，究竟可以雪藏保存多久呢？根據美國食藥署（FDA）資料，新鮮的牛排可雪藏保存6到12個月；排骨可雪藏4到6個月；如果是免治肉或動物其他部位，僅可雪藏保存3到4個月。

呂孟凡也分享一個保存肉品的秘訣 ── 如果完整包裝的肉品預計雪藏超過2個月，請在包裝外用厚鋁箔紙、冷凍紙或保鮮膜緊密包覆，或是放入塑膠袋中，有助於肉品保鮮。

每逢過年過節，魚類和海鮮類總是塞滿雪櫃。呂孟凡表示，一般魚類放冰格可保存6到8個月，但如果是脂肪含量較高的魚類，雪藏保存期限只剩2到3個月；至於蝦子、扇貝、小龍蝦、魷魚等海產類，建議雪藏不超過3到6個月。

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生雞蛋冷藏最多5周

另外，生雞蛋的保存期限也是許多人常有的疑問。呂孟凡指出，生雞蛋需冷藏保存，不可雪藏，建議在3到5周內食用完畢；如果是已取出的生蛋黃或蛋白，可雪藏保存1年。

呂孟凡提醒，如果是購買有完整包裝的食物，可以多看看包裝上的處理建議和保存期限，例如「未拆封可保存1年」「請置於常溫陰涼乾燥處」「開封後請冷藏」等，更能確保食用安全。

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