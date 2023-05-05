一到Trouble Two就勁扭計？太認真就輸！鬧、講道理不及這樣做好
撰文：親子王國
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面對「兩歲不要期」，都會令家長無奈又累，同時又不知道該如何管教。
過來人兼醫生就話「太認真就輸了！」台灣醫生黃瑽寧提到，自己也曾被小朋友氣到「七竅生煙」，但經過年月的洗禮後發現自己太認真。皆因Trouble 2是小朋友成長發展的必經階段，建議爸媽順應小朋友甚麼都想自己做的堅持，訓練其手腳協調等的能力。
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【港識教養】面對Trouble 2「兩歲不要期」 醫生：太認真就輸了！】