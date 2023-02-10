BB改名｜預測2023年熱門BB英文名 劇集角色名/80年代風成趨勢

新手爸媽在寶寶出生前的其中一個重要任務就是構思寶寶的名字，其中寶寶英文名除了動聽，家長也希望名字別具意義。有外國寶寶命名網站預測2023年熱門寶寶英文名，如家長對於兔年新生寶寶的英文名尚未有頭緒，不妨參考以下20個名字。



外國寶寶命名網站Nameberry往年會根據美國社會安全局數據整理每年最受歡迎的寶寶英文名字。該網站根據趨勢，預測2023年受歡迎的寶寶英文名字，當中有不少受到熱門劇集影響，有追劇習慣的新手父母或許也能從自己喜愛的戲劇角色中取得取名靈感。

不少父母相當重視寶寶的英文名。（photoAC圖片）

熱門BB英文名：華麗風



過往不少父母崇尚簡潔名字，但2023年似乎受到多套熱門戲劇如《獵魔士》（The Witcher）和《星期三》（Wednesday）影響，暗黑和華麗風的名字漸受歡迎。

Amadeus

源於拉丁語，有上帝的愛的意思，一般為男生名字。Amadeus為舉世聞名的音樂家莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）的中間名（middle name），所以此名字受到不少喜愛音樂的父母青睞。

Myfanwy

源於威爾斯語，有親愛的意思，一般為女生名字。

熱門BB英文名：80年代經典復興



Ferris

源於愛爾蘭語，有強壯男生的意思，一般用作男生名字。《咪走堂》（Ferris Bueller's Day Off）為80年代著名喜劇電影，主角名字正為Ferris。

Sloane

源於愛爾蘭語，有入侵者的意思，名字男女通用。Sloane為上文提及喜劇電影《咪走堂》（Ferris Bueller's Day Off）中主角Ferris女朋友的名字。

Dustin

源於挪威語，有勇敢的戰士的意思，一般用作男生名字。Dustin在80年代流行一時，近年熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）中，由Gaten Matarazzo飾演Dustin，令該名字人氣再度攀升。

Marty

源於拉丁語，Martha或Martina的短稱，通用於男生和女生。

Gaten Matarazzo在《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演Dustin（達斯汀）。（《怪奇物語》劇照）

熱門BB英文名：閃爍、閃亮



具有閃爍、閃亮意思的英文名將成2023年寶寶英文名字的趨勢。

Apollo

源於希臘語，一般用作男生名字。Apollo為古希臘神話中的太陽神，寓意光明，亦爲醫神、音樂神。

Aurelia

源於拉丁語，有金色的意思，一般用作女生名字。Aurelia源於古羅馬拉丁文姓氏Aurelius，同樣有金色的意思。

熱門BB英文名：美劇角色



不少父母會被熱門劇集角色所吸引，並受啟發為孩子取名。

Royal

源於法語和英語，有王室的意思，名字通用於男生和女生，亦爲美劇Outer Range主角的名字。

Rhett

源於英語，有建議的意思，名字通用於男生和女生。

熱門BB英文名：四個字母、兩個音節組成



Bibi

源於法語，有愉快的意思，一般為女生名字。

Gigi

源於法語，一般為女生名字。

熱門BB英文名："X"字



Bellatrix

源於拉丁文，有女戰士的意思，一般為女生名字。著名小説《哈利波特》中其中一個女巫角色名爲Bellatrix。

Hendrix

源於荷蘭語和德語，有家族之主的意思，名字通用於男生和女生。

熱門BB英文名：形容詞



Lovely

源於英語，有漂亮的意思。

Glorious

源於英語，有光榮的意思，名字通用於男生和女生。

熱門BB英文名：顔色



Indigo

源於希臘語，有印度靛藍染料的意思，名字通用於男生和女生。

Cielo

源於西班牙文，有天空的意思，名字通用於男生和女生。

熱門BB英文名：其他



Max

源於拉丁語，有最偉大的意思，名字可用於女生，熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）中就由Sadie Sink飾演Max。

Sadie Sink在《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演Max（麥克絲）。（《怪奇物語》劇照）

Ozzie

源於英語和德語，有神聖的意思，名字通用於男生和女生。

來源：Nameberry