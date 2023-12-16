洗衫｜去除白衫黃漬　過碳酸鈉、梳打粉誰較有效？網民選擇相信它

白色衣服放久了，領口、腋下多少都會出現泛黃污漬，一名網民於Facebook發文表示，自己整理衣服時挖出一件嚴重泛黃的白襯衫，由於捨不得丟，上網爬文發現許多人都用過碳酸鈉成功救回來，他親自實測後竟發現九成的髒污都亮白如新貼文曝光後，引發超過3千名網民按讚回應，更有過來人指出，自己也靠碳酸鈉成功救回一件泛黃21年的衣服。



一名網民於Facebook「我愛全聯-好物老實説」發文表示，為了想看過碳酸鈉是不是真的這麼神奇，就從家中找到一件嚴重泛黃的襯衫實驗，由於衣服的黃漬蠻嚴重的，便使用較多的量、再加上70度左右的熱水浸泡，過程中也會用即棄筷子翻攪，一天半過後，整件衣服的污漬至少改善了九成。

相關文章：洗衣技巧｜怎清理黃漬、咖喱印？即睇Uniqlo推介3大保養白衣秘訣

+ 9

貼文曝光後，許多網民紛紛留言分享過碳酸鈉的妙用：

．「直接熱水＋多放一些過碳酸鈉泡一晚就很乾淨了」

．「我兒子的白制服放很久泛黃，我用過碳酸鈉很有用，記得用熱水」

．「我自己是先在臉盆墊一點冷水，放了衣服，灑過碳酸鈉，再把熱水淋在過碳＋衣服上面」

．「我的制服襯衫是白色的，腋下流汗時會留下黃漬，固定一周用過碳酸鈉＋65度熱水浸泡一晚，隔天洗完後黃漬都沒了」

．「小梳打跟過碳效果差很多，用過過碳根本不會想再用小梳打了」

．「女兒高中穿了三年到處黃的廚衣，被我泡成像新的一樣，他超驚訝的，我也是」

．「很頑固的可以泡個3-4天不理他」

．「它解決衣服泛黃的問題，好像沒有時間限制，一件紀念性的衣服，21年了，也能白回來」

．「我公公陳年壓在衣櫃的白色衣服黄漬超嚴重，我泡一夜後丢洗衣機洗曬乾還有殘留一點，再重覆上面程序一次就洗掉了」

．「我試過整件發霉的衣物很乾淨」

．「洗白床單最方便！（泡一晚）Ps滾水放鍋碳氣起泡才放東西進去泡」



也有網民分享，過碳酸鈉可以用來除茶垢、清洗抽油煙機以及洗衣機：

．「用來去茶垢也超有效」

．「我就是先用保溫瓶後驚為天人，簡直跟新的一樣」

．「洗抽油煙機也超棒的！」

．「可以加熱水泡抽油煙機集油槽，完全不用刷就很乾淨」

．「我泡過不繡鋼鍋，濾水籃，馬克杯，都很有效」



【延伸閱讀，更多清潔家居用品技巧】

髒衣浸一晚才洗？拉鍊衫鈕沒扣好？ 5個錯誤洗衫習慣傷機不衛生

+ 22

羽絨被、棉被有霉味怎辦？5種被子除臭方法有不同 比曬太陽有用

+ 10

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：白色衣服領口、腋下泛黃先別丟！內行人教你用1個除漬好物，陳年髒污免狂刷就能潔白如新】