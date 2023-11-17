洗衫｜濕冷天氣衣物晾幾日也未乾透？多做一步驟　晾衫時間大減！

冬天到了，洗衣曬衣外，最擔心的就是衣服是不是能快速烘乾，以下這個方法學起來，聰明媽媽們一定要知道！



突然之間冬天就來了！如果天氣還伴隨着陰雨綿綿，天啊！媽媽們最擔心的莫過於，孩子的衣服乾不了怎麼辦！

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這一招，讓衣服縮短乾燥時間

一位墨爾本媽媽在Facebook《Mums Who Clean》社團中提到：「關於在洗完衣服後，再進行一次脫水的帖子，無疑是我學到最好的技巧！」

這真的是媽媽們該學的絕佳技巧，透過額外的旋轉週期運行一次，大量的衣物可以去除多餘的水分，而且「乾燥時間至少縮短一半」。尤其這一招，在冬季和潮濕的天氣特別管用，因為原本清洗的衣服如果不多做這一步驟，恐怕要經過好幾天才能乾燥。

快速乾衣效果，再多這一步

即便這樣的動作，有人抨擊太過「浪費電力」，但是真的冬天不讓衣物進行第二次旋轉，它們恐怕需要三天才能乾爽，最終還會發出可怕的潮濕氣味。就算討厭浪費電力，但是沒有添購乾衣機的媽媽，也只能如法炮製。

順便一提，就算有乾衣機的媽媽，這一個動作也能縮短衣服烘乾的時間呢。另外，還有一個技巧分享，第二次脫水時，記得要先把衣服拿來出來抖鬆，然後再放入洗衣機脫水，這樣才會達到乾衣效果。

可以再加碼，這些步驟

另外，無奈家中沒有烘衣機的媽媽，還可以試試以下三個辦法。

秘訣1：抽濕機神救援

連續陰雨期間，可以把衣物放到家中的浴室，掛上後並開啟抽濕機來進行抽濕，記得將門窗緊閉、蓋上馬桶蓋，就能加強室內的乾衣效果，相信這一招已經是不少媽媽的最佳方法。

秘訣2：熨燙熱氣，烘乾衣物

對於半濕半乾總是很無奈的媽媽，除了用抽濕機之外，其實透過熨斗熱氣溫度也快速帶走水分的方法，不妨試試。

秘訣3：儘速曬好衣物

冬天最怕衣物有霉味，這是因為衣服洗完後，放在洗衣機內太久所導致，通常是超過一小時沒曬就會如此，建議洗滌好的衣物，盡快取出並曬在通風處，才是避免出現難聞的悶臭味。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：多一個步驟，衣服變乾的時間縮短了 ! 這個簡單的洗衣技巧，在媽媽圈火了，全網媽媽：寒流來了或下雨也不怕】