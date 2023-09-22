4歲男童舌頭長「黑毛」！不痛無異味　或與長期使用抗生素有關

1名活潑的4歲男童做出俏皮鬼臉，舌頭一吐上面卻黑黑一片長出類似「黑色海苔醬」的物質，雖然男童表示不會痛，聞起來也沒有臭味，但媽媽越想越不對勁趕緊帶到醫院檢查。經過台灣光田醫院兒科醫生江國樑診斷後發現這是「黑毛舌（Black hairy tongue）」症狀，而且造成的原因與抗生素使用有關。



藥物影響口腔菌平衡 「這些」習慣也有黑毛舌風險

在詳細詢問男童近期健康狀況後，江國樑醫師生大約一個月前男童曾因急性鼻竇炎口服10天左右的抗生素，之後舌頭上才逐漸開始出現這些異常物質。江國樑醫生懷疑男童是因為藥物反應，影響口腔菌叢平衡而導致「黑毛舌」症狀出現。

即睇男童患病狀況：（按圖了解）

因此，江國樑醫生便為男童安排一系列的檢查，包括肝腎功能、電解質、白血球、急性反應蛋白以及紅血球沉降速，所有結果均在正常範圍內，此外，男童一直以來身體也很健康，也沒有特殊的家族病史。

基於病史、檢查結果以及國內外文獻資料查閱後，江國樑醫生診斷男童症狀是由於抗生素藥物累積，影響口腔菌叢與酵母平衡而產生輕微的「黑毛舌」症狀。

台灣光田醫院表示，這是一種臨時、無害的口腔狀況，舌頭會呈現出黑暗、毛茸茸的外觀，較常出現在長期使用抗生素、吸煙者、口腔衛生不佳，或習慣使用刺激性漱口水的成人身上，此次發生於孩童身上是相當少見的情況。

江國樑醫生說明，舌頭上的黑毛實際上不是真正的「毛」，而是舌乳頭膨脹，其大小從1mm增至18mm，大了18倍，這讓舌頭形成一個微生物、細菌大量繁衍的環境，導致舌頭表面變色，儘管症狀看起來令人不安，但其實發生的機率很低，而且可以透過治療完全治癒。

黑毛舌如何治療？ 醫生建議西醫搭配中醫調理

江國樑醫生為男童開立了益生菌、綜合維他命B雜，以及用於預防或治療口腔念珠菌感染的藥物，並建議家長每天應用開水漱口3次。經過一周治療後，男童的症狀逐漸改善，兩週後便已恢復，後續醫生也建議搭配中醫，從小兒脾胃方面調理保養。

台灣光田醫院中醫部醫師佘佳穎提到，小兒的生理特點為「臟腑嬌嫩，形氣未充」且「脾常不足」，小兒消化系統尚未健全易產生消化疾患，而且以中醫觀點來看，舌苔由「胃氣」所生，舌苔反映了人體五臟六腑的寒熱虛實、人體的營養狀況、津液代謝與免疫機能，故黑毛舌的治療，多着重於調理腸胃與免疫系統。

雖然黑毛舌相當罕見，但江國樑醫生提醒，家長在孩童使用抗生素時要謹慎，並確保孩子保持良好的口腔衛生，預防此種情況的發生。而佘佳穎醫師也強調，黑毛舌經過治療就可改善，不須太過擔心，小兒可輔以中藥調理改善消化吸收，自然不易長出奇怪顏色的舌苔，生長發育也會更加順利。

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