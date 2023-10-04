平日湊仔、家務一腳踢　周末還被奶奶差遣　這人妻處境太孤立無援

中秋連假剛結束，又迎來國慶連假，很多人趁連假時間好好休息，或是和家人一同出門遊玩。不過日前一名人妻發文表示，結完婚後很討厭連假，她苦訴，平日裏老公因工作關係不在家，她一人帶兩個小孩已經很累了，好不容易到了假日，還須被奶奶召喚回家，完全沒有休息時間，讓她時常一到假日前夕，情緒就會極度焦慮。



事主在Dcard上發文大吐苦水，她表示因老公是台灣職業軍人，平日都在外縣市工作，周五晚上才會回家，因此周一到周五她都要一個人帶兩個小孩，不僅要教導作業、照顧生活起居，還得兼顧家務。好不容易熬到假日，總算可以好好休息時，奶奶就又出現叫老公回家吃飯，讓事主直呼，「假日老娘真的想休息，不想再應付任何人了」，一整天綁在奶奶家，甚麼事也做不了。

而這次中秋連假也令事主十分受不了，先是叔仔傳訊息說他要回去奶奶家，老公則以要出門為由拒絕一同回去，不過隔天奶奶又以要給月餅的名義叫女事主一家回去拿，讓事主氣憤表示，平日裏沒人可以幫忙分擔照顧孩子的責任，「怎麼一到假日看孩子就又變成你們的權利」，因此事主果斷向老公表示，不准讓孩子跟去，要去自己去。

貼文一出，網友紛紛心疼事主孤立無援：

．「先生周一至周五不在，周末還不體諒妳做點家事，真的很雷，這樣跟單身有甚麼兩樣」

．「對他來說周末也是他的放假，根本不想做家事了吧，所以才跑回去當大爺啊，回他家不用顧小孩（有他媽媽顧）又不用幫妳做家事，多好」

．「我覺得奶奶如果真的想看兒子看孫子，可以考慮自己過來，拜託到底是娶一個老婆還是娶一個女傭搞清楚好嗎」



此外，也有網民提出建議：

．「我覺得就讓先生自己回去或是讓他帶孩子回去，這樣妳就有單獨的時間可以放鬆」

．「媽媽妳把自己逼太緊了，真的建議先從自己有個人空間開始做起」

．「我覺得妳太緊繃了，理性點與先生溝通，週末他回來請幫忙帶孩子讓妳喘口氣」

．「我媽跟妳差不多，甚麼事都攬着，看起來很全能，實則處於崩潰邊緣，妳要想辦法讓妳自己放鬆，否則對妳和小孩都有不好的影響」



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