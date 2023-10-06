孫慧雪曬大囝補習功課呻標點符號被紅圈 「矯枉過正減學習動機」

近年學生尤其幼小學生的中文寫字問題常引起熱議，大多數原因來自老師們的高要求，不少網民更直言現在老師眼中的錯字相當吹毛求疵。昨日已為兩孩之母的孫慧雪，就在個人社交平台上載3張大兒子的補習功課相，寫道：「現今教學對小朋友嘅寫字要求認真嚴謹，個『在』字錯，連『。』都錯」，更配上一個笑到喊的emoji，引來不少網民討論。



相片中可見老師用紅筆圈起了「在」字的左邊的筆劃，然後下方用藍色和紅色筆重寫了一個正確的「在」字，相當仔細。網民紛紛留言分析老師所指之錯，應該是打直一筆有「駁筆」，並不是一筆過，因而當錯。另一張相顯示小朋友的句號也被紅圈，和下方老師重寫的句號相比，不同在於老師明顯是一筆過，而小朋友的句號則看得出來「圈了幾圈」。

網民在相片下踴躍留言，不少意見均慨嘆現在的中文老師似乎矯枉過正，以極高標準教學生寫字。孫慧雪亦有回應網民，更解釋指囝囝正在讀的學校推行IB，學校老師其實沒有執着學生的筆劃，相片是小朋友補習班的功課，認為老師可能想「佢返學做好啲」，但坦言擔心如如此嚴謹的要求會減少小朋友的學習動機，對學寫字有負面影響。

有家長亦分享自己孩子的功課相，指深明孫慧雪的感受，對於老師的嚴格感到苦惱，互相打氣。留言中孫慧雪更透露自己大學時主修中文，卻指當年學的正字，現在卻成了錯字，感嘆小朋友現在學寫字的高規格。回應的網民中更不乏人氣親子KOL何基佑，他直言小朋友即使照着書本寫也有可能出錯，最保障是跟從「小學學習字詞表App」，更指「就唔會扣分」。

資料來源：Snow Suen 孫慧雪