懷孕不適返娘家休養　竟致夫妻磨擦　原來一切是來奶奶在作浪興波

女性懷孕期間常會伴隨孕吐、頭痛、頭暈、胸悶、喘不過氣，以致身體很不舒服，需要家人陪伴和照顧，尤其是另一半在心靈上的支持與鼓勵。



有一位女網民懷孕後身體非常不舒服，導致體重下降，只好搬回娘家休養2個月，但仍想要先生陪伴，所以又搬回家去住，希望離先生近一點，解相思之苦，也能夠轉換環境透透氣。怎知不小心聽到先生跟奶奶的對話，讓她覺得很委屈，更覺得奶奶不尊重她，於是想問問其他人，她真的是太不堅強太懦弱嗎？

這位女事主在Dcard貼文說自己因為懷孕很不舒服，而且一個禮拜就瘦了5公斤，所以先回娘家休養一陣子，雖然娘家照顧得很好，但還是會想要先生的陪伴，在先生的勸說下，她搬回家去住。才一個星期女事主就跟先生吵架，因為他下班覺得很累，也沒力氣陪伴女事主，所以雙方鬧脾氣，不過最後也和好，但女事主又搬回娘家去住。

一次偶然的機會，女事主跟先生通電話時，聽到他跟奶奶的對話，奶奶希望她在自己的家坐月，但先生回說工作忙碌無暇顧她，這時奶奶話鋒一轉說「她不堅強、不勇敢、太嬌滴滴，叫先生不用太寵她」，奶奶接着說身體不舒服應該咬牙撐過去，而不是回娘家，奶奶還說先生就是太寵她，應該讓她從生活中多訓練自己，不過奶奶卻稱讚先生有所成長，不像女事主般停在原地。

奶奶稱讚完先生後，更稱讚他剛生完的表姐老公很好，「每天都會陪着表姐，下班就馬上衝回家，覺得表姐嫁對人」。聽完先生母子對話後，女事主不解的是她只是六、日需要先生陪，下班晚上陪，就是不勇敢、太懦弱嗎？雖然當時先生有幫她說話，也很盡力在陪她，但女事主還是很不開心奶奶這樣講她。

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網民們看完貼文內容後，多數人都站在女事主這方並紛紛留言支持：

．「你奶奶根本雙標，如果線沒有踩好，以後生下來問題會更多」

．「你的先生是豬隊友不是個好隊友，也不會幫你跟奶奶說話，以後有小孩更麻煩」

．「妳隊友很讓人無言，但妳已經懷孕了，奶奶這樣正常的，一堆奶奶不喜歡媳婦，妳很正常，就是那隊友唉」

．「妳老公沒辦法顧妳，那他當初幹嘛結婚，連妳都顧不上了，更何況以後有小孩，他可能比較適合跟他媽過」



也有人建議她考慮離婚一途：

．「妳現在不離婚，早離早享受。不然就是要被踩死，以後妳和小孩不可能去高雄住。不然不知道會被奶奶怎樣虐待」

．「嫁給沒肩膀的人」

．「妳爸媽養大妳不是讓妳在別人家受苦，好好想想這段婚姻還有沒有必要再繼續」

．「愛情的墳墓考驗剛開始，勸妳踩好底線，奶奶怎樣想不重要，多洗腦老公妳的辛苦」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】