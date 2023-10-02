迪士尼樂園萬聖節Cosplay限定　日本超萌一家化身「醫神Baymax」

雖然距離萬聖節還有一個月，不過東京迪士尼每年的萬聖節活動早已經在 9 月 15 日開跑，除了有限量的餐點還有煙火表演之外，平時禁止遊客穿著角色服裝入場的迪士尼也只有在這段時間開放，有不少精彩又有創意的穿搭成為話題！



太萌了！一家五口 cosplay 「醫神Baymax（杯麵）」同樂！

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最近在推特上有位名叫 Nekonary 的網友就分享了自己和太太還有三個小孩一起打扮成《大英雄聯盟（大英雄天團）》中的人氣角色「Baymax」的照片，五隻不同「尺寸」的大小Baymax和園區門口的正版Baymax合照，畫面既可愛又吸睛。

迪士尼吉祥物！超萌Baymax一家人

照片公開之後很快的引起了日本網友的按讚，紛紛稱讚這一家人實在是太可愛啦！同時也有剛好巧遇這一家人的網友 po 出照片，一家五口穿上圓滾滾的Baymax裝玩起碰碰車的模樣實在是又溫馨又令人忍不住想笑啊！

而 Nekonary 自己也說，希望可以趁著孩子還小的時候多累積一些有趣的回憶，如果接下來計劃在萬聖節期間到東京迪士尼一遊的網友們，說不定也有機會遇到這可愛的Baymax一家人喔！

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