初生蛋營養｜增抵抗力記憶力營養更多更好味？營養師：取決2關鍵

雞蛋是日常常見的食材，但雞蛋其實也分很多種類，如白蛋、啡蛋、竹絲蛋...還有今天的主角初生蛋。傳言初生蛋比普通蛋更具營養，還更美味可口，到底是不是真的呢？我們邀請了營養師為其解惑。



雞蛋。(istockphoto)

初生蛋是什麼？商家稱集母雞一生精華

根據英國註冊營養學家蕭婉芹解釋，初生蛋並非單指母雞所生的第一隻蛋，而是指由16星期或110-130天大的小母雞，牠們所生的第一批蛋。這些初生蛋的數量佔蛋農場出產大概十分之一左右，量少珍貴故價格較高。

據售賣雞蛋的商家所言，初生蛋更集母雞一生之精華。（圖片資料：HKTVmall）

據售賣雞蛋的商家所言，初生蛋不單止美味可口，更集母雞一生之精華，其營養價值也極為豐富。初生蛋的蛋白質和卵磷脂含量都比普通雞蛋更高，可更有效地促進大腦發育、增強抵抗力、記憶力，不但非常適合小孩吃，更是男女皆宜的補品，甚至有「聰明蛋」美名，到底是不是真的呢？

雞蛋富營養初生蛋更好？營養師：分別不大

據售賣雞蛋的商家所言，初生蛋更集母雞一生之精華。（攝：古曦朗）

有商家指初生雞蛋有益於腦部發展，而其實普通雞蛋也有此功效。蕭婉芹營養師表示，在2021年，一份研究曾指出，每周進食一隻雞蛋，與很少或不吃雞蛋相比，對於70歲以上的老年人記憶力有保護作用。實際上，雞蛋內的膽鹼和葉黃素，都被證實對腦部認知功能有正面的幫助，這點不管是普通蛋還是初生蛋都相同。

營養師斷言，初生蛋的營養價值跟成年母雞所生的雞蛋分別不大，雞蛋的營養主要取決於母雞養飼的環境和飼料，母雞的健康和營養狀況。無論是初生蛋或成年母雞蛋，一樣含有豐富的蛋白質、膽鹼、維他命D、維他命B12、維他命A、鐵質、葉黃素、玉米黃素等。

初生蛋更營養實為錯覺 但的確更美味！

雞蛋。(istockphoto)

初生蛋明明體積較小，但卻令人生出它更具營養的錯覺，其實都是因其比例問題。營養師蕭婉芹指，初生雞蛋比成年母雞蛋體積少大概1/3，但蛋黃體積則相若，故初生雞蛋的蛋黃相對蛋白的比例為高；且由於卵磷脂只能於蛋黃中找到，蛋黃中的蛋白質含量亦相對蛋白高，引致一些人認為初生雞蛋比成年母雞蛋更富營養，其實是錯覺。

雖然初生蛋營養沒有比普通雞蛋更高，但它的而且確是更為美味！初生蛋的蛋黃相對大些，因此口感味道也較濃郁，深受很多大廚喜愛！英國名廚Jamie Oliver曾經公開說：初生蛋是你能買到的最優質的雞蛋！