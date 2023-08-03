約5%初生嬰兒有黐脷筋問題 醫生教睇7大症狀解構手術前後注意事項

小朋友咬字不清，覺得「黐脷筋」不是什麼大問題，甚至有不少迷思覺得小朋友長大後會自行痊愈，兒科專科陳強杰醫生為大家分享小朋友「黐脷筋」疑問。

原文作者：Dr.KK 陳強杰醫生



黐脷筋是甚麼？

繫帶（脷筋）是連接脷和下顎的組織。通常在出世之前，繫帶已經分離。若仍未分離，而且繫帶過短、過前、過厚或過緊而令脷的活動受限制，便是係繫帶過短過短，即俗稱「黐脷筋」。 而約5%嘅初生嬰兒會有「黐脷筋」問題，而這問題是天生的。

醫生教睇「黐脷筋」會7大症狀

症狀如下：

1. 異常短小舌繫帶

2. 舌頭不能向上升至上牙槽

3. 舌頭不能伸出過下門牙（或中牙槽）一至二毫米

4. 左右水平活動受限制

5. 當舌頭伸出時，形狀凹下或現「心形脷」

6. 檢查者的手指不能放在舌頭底部和下顎之間

以上這些表現，最早可以在剛剛出生後便可以察覺。

「黐脷筋」對小朋友影響長遠 或可考慮做手術治療

「黐脷筋」會餵哺母乳、說話能力與咬字、口腔衛生以及舔嘴唇和雪糕，吹奏管樂等等。約一部份小朋友「黐脷筋」到長大後會自行痊癒；若是輕微的話，可以用手術鉸剪剪掉。若是嚴重的話，便要用手術解剖方式處理。康復期約一星期。不過手術有一定風險，或有機會流血感染，口水線受損。

而「剪脷筋」沒有特定一個年紀，因為是按個別病人情況決定。

醫生解構手術前後注意事項

新生嬰兒不需要麻醉，可在病房治療進行。但是年齡較大的小朋友就需要監察麻醉，因此需要在手術室進行。而監察麻醉對小朋友只是有短暫性影響及狀態迷迷糊糊，並不會有長遠身體影響。

在手術前，小朋友需在手術前6小時禁食。而手術後大約4%會再連結，所以會建議做脷部運動去減低這情況。

新生兒或者幼兒，手術後可立即進食；經監察麻醉進行手術的小朋友就需要等麻醉藥效力消退後，病人完全清醒就可以。不過最初兩天不建議進食較熱的食物。

《資料來源：Dr.KK 陳強杰醫生》