秋天乾燥皮膚要保濕 精選7款五星嬰幼兒潤膚乳 不含香料致敏成分

踏入秋天，天氣開始變得乾燥，要保護孩子稚嫩的肌膚，必須要做好保濕。01親子為大家精選了7款市面上的嬰幼兒潤膚乳，全部都不含香料致敏成分，部分更能快速舒緩乾燥皮膚痕癢的問題，有敏感、濕疹困擾的孩子也可以使用，趁著部分網站提供不同優惠時快入手吧！



1. 舒特膚嬰兒潤膚霜(含天然金盞花)



專為屬於敏感膚質的嬰兒而設，能溫和舒緩及潤澤寶寶的幼嫩肌膚，加強保護和保濕肌膚，預防乾燥。配方加入有機金盞花成份，有效紓緩乾燥及敏感；結合能即時滋潤的甜杏仁油、向日葵油及維他命E等成份，令膚質柔軟平滑。長達24小時保濕效能，持久潤澤幼嫩的嬰兒肌。通過臨床實驗及皮膚科醫生認證，性質溫和，敏感肌亦能放心使用。

容量：400 ml

售價：約$139

適用月齡：初生嬰兒即可使用

購買方法：01mall萬寧Mannings

舒特膚嬰兒潤膚霜(含天然金盞花)

2. Suu Balm 速效舒敏保濕乳（嬰幼兒配方）



專為孩子乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚而開發的神經酰胺保濕乳。在新加坡國家皮膚中心研發，能於數分鐘而不是數天的時間內舒緩乾燥的皮膚，蘊含3種神經酰胺 (Ceramides) 和聚角蛋白微絲分解 (Flaggrin Breakdown Products, PCA) 修復皮膚屏障，恢復皮膚水分，匹配健康皮膚的pH。產品不含防腐劑、類固醇和香料，並使用針對嬰兒和兒童優化的配方。

容量：75 ml

售價：約$169

適用月齡：初生嬰兒即可使用

購買方法：01mall

Suu Balm 速效舒敏保濕乳 (嬰幼兒配方)

3. BIODERMA保濕滋潤霜



用於日常滋潤及修護乾燥，能長效保濕鎖水，專利D.A.F 增強皮膚抵禦力，免受外來刺激，紓緩肌膚繃緊缺水，回復柔潤。低致敏性、不致粉刺、不含香料 、不含對羥基苯甲酸酯(Paraben-free)。

容量：200 ml

售價：約$248

適用月齡：初生嬰兒即可使用

購買方法：萬寧Mannings

BIODERMA保濕滋潤霜

4. Physiogel低敏保濕乳液



低敏保濕乳液能有效減退敏弱肌膚、遠離乾燥敏感不適。質地輕盈，易於吸收，可用於臉部及身體。初生嬰兒，小孩及成人適用。經皮膚科醫生臨床測試。低敏配方，不含防腐劑、香料及色素。

容量：200 ml

售價：約$183

適用月齡：初生嬰兒即可使用

購買方法：萬寧Mannings

Physiogel低敏保濕乳液

5. Babyganics寶寶輕怡潤膚乳液



初生寶寶專用系列，特別適合柔嫩及容易敏感的皮膚。輕盈細滑，既可滋潤及護理皮膚，亦適合用作按摩乳液。蘊含乳木果、燕麥膠原及洋甘菊等植物成份。通過兒科及皮膚專科測試，不含苯甲酸酯類防腐劑、鄰苯二甲酸、礦物油、石蠟油、人造色素或香料。

容量：236 ml

售價：約$139

適用月齡：初生嬰兒即可使用

購買方法：萬寧Mannings

Babyganics寶寶輕怡潤膚乳液

6. Kiehl's BABY嬰兒面部及身體潤膚膏



能滋養肌膚，用後肌膚柔軟細緻。配方溫和，適用嬰兒面部，為肌膚補充水份，對抗乾燥。配方採用乳木果油、杏核油及純淨蜂蜜。加入精心挑選的雲呢拿、蘋果、梨及甜莓，散發怡人芳香，用後嬰兒（及母親）的肌膚留下淡淡的清新芳香。通過測試，有助大大減低過敏危險；酸鹼度平衡；經敏感性測試，適合每天使用。

容量：200 ml

售價：$275

適用月齡：初生嬰兒即可使用

購買方法：Kiehl's

Kiehl's BABY嬰兒面部及身體潤膚膏

7. L'Occitane 乳木果嬰兒溫和潤膚露



極緻溫和的乳液，蘊含95％天然成份，包括乳木果油及甘油，瞬間滋養肌膚，令肌膚倍感柔軟水嫩，有效強化肌膚的水分屏障及維持天然的保濕度。亦設有100ml支裝，方便攜帶，全天候呵護嬰兒肌膚。

容量：300ml

售價：$270

適用月齡：初生嬰兒即可使用

購買方法：L'Occitane