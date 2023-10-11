親子餐廳2023｜精選9間酒店親子自助餐 6歲以下免費 附訂購優惠

親子自助餐 | 很多爸媽也會想帶小朋友吃自助餐，不過因為孩子食量不多及只偏好某幾類食物，令父母認為「唔回本」而卻步。01親子就精選以下8間酒店親子自助餐，部份自助餐除了提供靚景、親子用餐友善環境外，更有餐廳推出小童免費自助餐優惠，相信能幫助多位爸媽。



親子自助餐1. 香港維港凱悦尚萃酒店 - 5歲及以下免費

優惠：5歲及以下的兒童可免費享用自助早餐、午餐及晚餐

6-12歲的兒童另行收費

（每位付費成人惠顧自助餐，最多一位5歲或以下同行小童免收費，其他所有同行小童須按小童價錢收費）

自助早餐：

成人 $248、長者 $150、小童$124

自助午餐：

星期一至五：成人 $378、長者 $288、小童$189

星期六，日及公衆假期：成人 $508、長者 $358、小童$254

特色食物：烤肉區：烤西冷牛扒、香橙醬蜜糖烤豬鞍、燴豬肉丸佐墨魚、煙肉裹鱈魚、白酒煮青口、煎大蝦等等；有機沙拉吧、冰鎮海鮮、即切刺身、冷盤、明爐燒味、港式麵檔、一系列中式、印度、西式美饌、多款甜品及雪糕。

自助晚餐：

星期一至四：成人 $708、長者 $488、小童$354

星期五、六、日，公衆假期及公衆假期前夕: 成人 $788、長者 $538、小童$394

特色食物：時令海鮮、頂級肉類、以龍蝦、小墨魚和青口入饌的西班牙海鮮炒飯（星期五至日、公眾假期及其前夕）、海陸漢堡（即叫即製）、燴豬肉丸佐墨魚、豚骨拉麵配蝦天婦羅；冰鎮海鮮：鱈場蟹腳、麵包蟹、冰鎮龍蝦（星期五至日、公眾假期及其前夕）、油甘魚刺身。

*兒童自助餐價格以酒店官網爲準

*以上價格僅供參考

*加一服務費

【港人專享Staycation優惠】標準客房 + The Farmhouse自助午餐 + 自助早餐

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香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

訂房連結 Trip.com

電話：3762 1234

地址：北角邨里1號, 北角

親子自助餐2. 灣仔會展（中心）薈景 - 6歲以下兒童免費

優惠：

每位付費成人可享一名6歲或以下小童之免費優惠，薈景將收取其餘隨行小童3至6歲小童之費用；於10月份訂座 ，凡穿著萬聖節服飾可享85折優惠。

自助午餐

每位 $178

特色食物：燒牛柳拼鮑魚威靈頓、燒腩仔配刈包、即叫即煮青口、豐富海鮮凍盤、玩味十足的威靈頓甜品（脆皮卷蛋糕）。

自助晚餐：星期三至五、公眾假期及前夕

成人 $758、長者 $658、小童 $458

特色食物：「鬼馬盛宴」萬聖節自助晚餐，多款賣相趣怪可愛的主題美食：血池地獄 （紅寶石朱古力噴泉）；海鮮凍盤：加拿大波士頓龍蝦、生蠔、長腳蟹等。

*以上價錢另加一服務費

Klook優惠

1.【9折優惠】假日自助午餐｜2.5小時海鮮自助午餐 ＋暢飲 (已包加一服務費)｜星期六至日及公眾假期 (兩位) HK$976

2. 十月【萬聖節鬼馬盛宴】海鮮自助晚餐｜3小時海鮮自助晚餐 + 暢飲 (已包加一服務費)｜星期三至日及公眾假期 (兩位) HK$ 1,440

3. 平日健怡自助午餐 + 連一個主菜 (已包加一服務費) HK$ 270

灣仔會展（中心）薈景

電話：2582 7250

地址：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心四樓（或經會展廣場六樓進入）

親子自助餐3. 香港君悅酒店(Grand Hyatt Hong Kong) - 5歲以下兒童免費

優惠：5歲以下兒童免費

自助午餐 「茶園」（供應時間：中午 12 時至下午 2 時 30 分）

星期一至五：成人 ＄518 元 、小童 （6-12 歲）＄259 元

星期六 ：成人 ＄598 元 、小童（6-12 歲）＄299 元

飲品暢飲套餐：＄150 元起

特色食物：多款歐陸美饌和經典印度菜

自助晚餐 （供應時間：下午 6 時至 10 時 ）

星期一至四 ：成人＄788 元 、小童（6-12 歲）＄394 元

星期五至日：成人＄838 元 、小童（6-12 歲）＄419 元

特色食物：英式及歐陸風味野味：香烤野雞、紅酒燴鹿肉、烤鵪鶉配燴白豆等。

地址：香港港灣道一號

電話：2588 1234

預訂住宿：klookTrip.com

親子自助餐4. 8度海逸酒店(Harbour Plaza 8 Degrees) - 5歲以下兒童免費

優惠：二人同行可免費攜帶一位五歲以下小童免費

自助早餐：$ 155.00

半自助午餐 (星期一至五)： $ 238.00

主菜可選其一：泰式海南雞 或 四川擔擔麵 或 日式雜錦剌身壽司拼盤 或 咖喱牛肉 / 雞伴印度薄餅 或 鮮菠蘿咕嚕蝦球配絲苗白飯 或 意式香草烤春雞 或 紅酒燴牛尾伴意大利寬麵條

假日自助午餐 (星期六至日及公眾假期)： 成人＄448、長者＄408、小童＄368

特色食物：冰鎮海鮮：生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、海螺及青口；即煮區：海鮮火鍋；即切烤肉：燒牛肉西冷、脆皮豬腩；熱葷：燒羊扒 / 燒羊脾、意式香草烤春雞伴黑松露汁、清蒸石班、香煎龍脷配白酒香草汁/ 香煎三文魚配香檳汁、脆香白鰆魚或椒鹽荷蘭比目魚、白酒煮藍青口、川辣炒雞球、蔥花蟹籽三文魚炒飯

自助晚餐 (星期一至四)：成人＄598、長者＄508、小童＄438

自助晚餐 (星期五至日、公眾假期及前夕)：成人＄688、長者＄618、小童＄548

特色食物：冰鎮海鮮：生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、海螺及青口；刺身及壽司區：和牛刺身、新鮮雜錦刺身、加州手卷、香蔥鮪魚軍艦、火炙牛肉卷；湯：蟲草花螺頭燉雞湯、是日西式餐湯；即煮區：煎鵝肝伴黑松露汁 (只適用於星期五至日、公眾假期及前夕) 、自選海鮮市場 (鮮青口、花甲、鮮魷魚、鮮海蝦、鮮東風螺、鮮鮑魚、鮮扇貝及鮮蠔肉配魚湯)；即切烤肉：燒牛肉脆皮燒腩肉；熱葷：燒羊扒、芝土焗蠔、蒜蓉辣椒焗蠔、泰式香茅燒春雞、香煎海盲曹配菠蘿沙沙、泰式咖喱大頭蝦、椒鹽軟殼蟹、避風塘椒鹽荷蘭比目魚、黑椒花蜜牛仔骨等等。

【低至73折優惠】 假日自助午餐 (已包加一服務費) klook 預訂

成人 $358、長者（65歲或以上）$326、兒童（6－11歲） $294

【低至71折優惠】半自助午餐 (星期一至五，公眾假期除外) (已包加一服務費)

klook 預訂

每人 $184

預訂住宿：klookTrip.com

餐廳： 8度餐廳

電話：2126 1988

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號

親子自助餐5. 尖沙咀凱悅酒店(Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui)

- 5歲以下兒童免費

優惠：

每位成人最多可攜同一名6歲以下免費幼童。而在餐廳用餐的6-12歲組別兒童按兒童定價收費。

自助早餐：成人 $278、小童 $139

星期一至五（上午6時30分至10時）

星期六、日及公眾假期（上午6時30分至10時30分）

自助午餐（每日中午12時至下午2時30分）

星期一至五 成人 $418、小童 $209；星期六、日及公眾假期 成人 $478、小童 $239

自助晚餐（每日晚上6時至10時）

星期一至四：成人 $748、小童 $374；星期五至日、公眾假期前夕及公眾假期：成人 $798、小童 $399

特色食物：冰鎮海鮮區：美國野生捕獲波士頓龍蝦、越南養殖海蝦、加拿大野生捕撈海螺、新西蘭野生捕撈青口、阿拉斯加鱈場蟹腳 ；刺身區：印尼野生捕獲黃鰭吞拿魚、加拿大野生捕獲帶子、自家醃製挪威養殖大西洋三文魚。

餐廳：咖啡廳

地址：九龍尖沙咀河內道18號

訂座電話：3721 7700

預訂住宿klookTrip.com

親子自助餐6. 帝逸酒店(Alva Hotel By Royal) - 4歲以下兒童免費

優惠：4歲以下兒童免費

自助午餐（中午12時 – 下午2時30分）

星期一至五：成人：$398、小童：$238

特色食物：沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒美國頂級肉眼牛扒、日式串燒、天婦羅、Häagen-Dazs雪糕

自助晚餐（下午6時 – 晚上9時30分）

星期一至五：成人：$738、小童：$448

星期五至日及公眾假期及前夕：成人：$798、小童：$468

特色食物：鐵板和牛薄燒、迷你吞拿魚蓉蟹肉丼、和牛野菜串燒、花膠蟹肉海王羮、黃金蟹、瑤柱蟹肉扒時蔬、潮式蟹棗、芝士蟹肉焗茄子、生滾蟹粥、蟹粉小籠包、即開生蠔、鐵板燒及爐端燒、自家製意大利雪糕、冰鎮龍蝦

*以上價錢另加一服務費

預訂住宿 klook

餐廳：Alva House

電話：3653 1168

地址：香港沙田源康街1號

（嬰兒護理室設於酒店1樓，如需協助請致電3653 1111）

親子自助餐 7. 香港W酒店 - 5歲以下免費

優惠：5歲以下免費

香港W酒店自助餐｜KITCHEN｜自助早午餐/午餐/晚餐 klook優惠

1. 「環球燒烤派對」自助晚餐 (已包加一服務費) 成人 HK$ 619、小童（6 - 11歲）$ 389

2.「環球燒烤派對」自助午餐 (已包加一服務費) 成人 HK$ 372、小童（6 - 11歲）$ 253

電話：3717 2299

地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓

親子自助餐8. 香港嘉里酒店（Shangri-La Hotels and Resorts） - 3歲以下免費

優惠：

首兩名 0 至 3歲小童可免費享用自助餐(最少與一位會員成人賓客同行)，第三位或以上的同行小童可享半價；4 至 11 歲小童可享自助餐原價五折優惠(另加一服務費，並以原價計算)。

自助晚餐：（大小同價）

星期一至四：＄708 元

星期五至日及公眾假期：＄808 元

日式清酒套餐：每套港幣298 元

特色食物：酸橘汁醃帶子、冰鎮海鮮：龍蝦及皇帝蟹（只限星期五至日及公眾假期供應）、藍青口、鮑魚和大蝦等、現場即劏原條黃鰭吞拿魚表演；日式刺身區：平目魚、石蚌、馬刀貝、鮮帶子及海膽（星期五至日及公眾假期供應）；海鮮主菜：石鍋龍蝦湯泡飯、自選海鮮粥、金銀蒜粉絲蒸貴妃蚌及薑蔥炒龍蝦（只限星期五至日及公眾假期供應）、黃金大蝦、椒鹽鮮魷及豉椒炒蜆、 XO 醬鮑魚海鮮炒飯。

預訂住宿：Booking.com｜Expedia｜Trip.com

餐廳：大灣咖啡廳

電話：(852) 2252 5246

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38 號香港嘉里酒店3 樓

親子自助餐9. 港島香格里拉（Island Shangri-La） - 5歲以下免費

優惠：

首兩名 0 至 3 歲小童可免費享用自助餐 (最少與一位會員成人賓客同行)；第三位或以上的同行小童可享半價。

＊4 至 11 歲小童可享自助餐原價五折優惠 (另加一服務費，並以原價計算) 。

自助午餐（中午12時 – 下午2時30分）

星期一至五：成人：$498、小童：$249

星期六：成人：$568、小童：$284

特色食物：

自助晚餐（下午6時 – 晚上9時30分）

星期一至五：成人：$798、小童：$399

星期五至日及公眾假期及前夕：成人：$848、小童：$424

特色食物：海鮮、中式熱葷、西式美饌、東南亞風味佳餚以及香港地道美食、清蒸波士頓龍蝦、即切吞拿魚、北菇菜膽花膠扒（每人一份）、和牛、優質日本壽司刺身、即製刺身手卷等。

預訂住宿 Trip.com

餐廳：cafe TOO

電話：2820 8571

地點：中區法院道太古廣場7樓