被老婆「哦」足5小時不放 老公終於尿失禁 決定放棄這有毒婚姻
撰文：TVBS新聞網
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夫妻相處之道是門哲學，日前台灣資深藥醫記者洪素卿就分享一個案例，彰化有名男子結婚30年，卻常遭老婆機關槍嘴狂碎唸，而且時間還長達4到5小時，連半夜睡覺時也會開唸，就算男子想離開，老婆也會擋門，沒想到，有次竟然導致他間接尿失禁，讓男子忍無可忍訴請離婚。
洪素卿近日在《新聞挖挖哇》節目上分享，彰化有名案例，男子30多年的婚姻裏，常遭老婆瘋狂碎唸，一次還可以唸上5個鐘頭，讓他快要崩潰，有次尿急還來不及到廁所，未料，竟當場尿失禁。
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男子受不了訴請離婚，人妻卻指出，她懷疑丈夫外遇，提出曾撿到先生親筆信的證據，上頭寫着對其他女子訴說情意的文字，經法院審理後，認為夫妻倆皆有責，不過男方造成較大的婚姻問題，因此判處男子敗訴。
台灣律師林鵬越指出，若如上述彰化人妻將先生鎖在門中碎唸，不讓上廁所，恐會涉及家庭暴力防治法中的精神虐待。台灣兩性專家苦苓分析，愛碎唸的人經常是控制狂，或是疑心病很重，且碎唸不但不能解決事情，還會讓雙方痛苦，應針對問題共同處理，才是正解。
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