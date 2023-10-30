家長必去!直資聯展2024校長解構面試攻略 同場設優質教育機構攤位

為小朋友選學校感到徬徨？不妨趁著這個週末，參加由香港直接資助學校議會主辦的「香港直資學校聯展2024」（Hong Kong Direct Subsidy Scheme Schools Expo 2024）吧！聯展將於11月4日在九龍香格里拉酒店舉行，除了有直資校長解構面試攻略，同場亦有優質教育機構如學而思、EF Education First等參展，讓親子了解如何提升孩子競爭力和語言能力，為升學做好準備。



由香港直接資助學校議會（DSSSC）主辦的「香港直資學校聯展2024」將於11月4日在九龍香格里拉酒店舉行。屆時將有逾50多所直資中小學參展，家長除了可到現場取經，更可即場向多間學校了解詳情，一次過輕鬆掌握心儀學校的入學資訊。

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免費入場 直資校長解構面試攻略

今年講座內容豐富，現場更設有多達12場專題講座，由多位校長為家長解構直資學校優勢特色、子女教育升學問題、中小學面試攻略、以至育兒心得等主題。其中香港直接資助學校議會主席兼英華書院校長陳狄安亦會親自主講，主持以「直資學校特色及優惠」為題的講座。香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳亦會拆解「一條龍學校的優勢與特色」。保良局林文燦英文小學校長文詩詠、優才（楊殷有娣）書院-小學部校長陳偉傑及港大同學會書院校長陳馨，亦分別會為家長拆解直資小學、中學的面試攻略。

同場設優質教育機構攤位 為升學做好準備

學而思



除了直資學校之外，活動當天還會有其他優質教育機構參與。其中一個參展的以奧數起家的教育機構「學而思」，精心準備了一系列有趣、好玩的奧林匹克數學小遊戲和豐富的獎品，來激發兒童對數學的興趣。此外，學而思還會現場分享奧數教育和數學比賽的資訊，並免費派發《數學比賽一本通》，讓家長了解可以如何入門各種比賽，啟迪小朋友的數學潛能。

EF Education First



EF（Education First）為全港澳唯一直營的海外遊學機構，全程⼀⼿包辦語言課程、教材及住宿等，以優質教育幫助學生用多種語言與世界交流，或助他們成功進入世界名校，開啟無限機遇。親子於活動當天可以了解EF Education提供的多元化海外課程，包括語言遊學團，半自助遊學，大學銜接課程，海外實習課程以及EF Academy國際寄宿高中。

其中EF海外遊學團為期2-4星期，十分適合7-17歲中小學生，既有語文學習，亦有主題式夏令營，全程由EF專業持牌領隊隨⾏，貼⼼照顧每位學⽣需要。遊學團結合課堂學習及觀光，提升語文能力、擴闊視野。另外，亦提升學生個人能力，為日後報考學校或海外升學做好準備。遊學目的地包括英美澳加、日本、韓國、新加坡、愛爾蘭、德國、法國等地。

而半自助遊學則較個人化，可在EF全球50個校園中學習一種外語，探索一個全新的城市，並認識來自世界各地100個國家的朋友。課程由2至52星期不等，且開課日期極具彈性，每逢星期一均可入學，全方面照顧家長和學生需要。

EF Academy 國際寄宿高中則提供優質教育，透過完善且周全的準備，幫助他們成功進入世界名校，開啟無限機會，迎接一個璀璨的未來。

香港直資學校聯展2024

日期︰2023年11月4日（星期六）

時間︰上午9:00至下午4:00

地點 ：九龍香格里拉酒店宴會大禮堂

費用：免費登記