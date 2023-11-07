直資聯展2024 | 直資中學校長分享優勢：學校享自由、學生英文好

由香港直接資助學校議會（DSSSC）主辦、集結逾50間直資中小學的「香港直資學校聯展2024」，剛於上周六舉行，是日可見眾多家長、學生與教育界人士到場，互相交流、分享，氣氛熱烈。展覽除讓公眾可近距離認識各直資中小學，更讓有興趣的家長可親身聽到校長們主講的專題講座，現場了解直資學校的各種資訊及校長分享，如面試貼士、直資學校特色，以及如何提升小朋友的學習興趣等，難怪當天12場講座均座無虛席。



香港直資學校聯展2024活動於11月4日圓滿結束，參展院校數量超過50間，數量創歷年新高，而入場人次亦近1萬人，較去年4000多人增逾1倍。聯展現場人頭湧湧，當中不乏關心子女升學的父母，更有孕媽媽到場參加校長講座，為子女升學做足準備。今年參與活動的家長群更擴展至大灣區家長，不少中學校長都表示，今年到場諮詢的內地家長明顯增加。

校長指直資學校培養未來人材

其中由著名直資中學匯基書院（東九龍）鄭建德校長主講的「直資學校特色及優勢」講座，吸引了一眾對直資學校慕名而來的家長。鄭博士先從宏觀角度出發，向家長介紹社會對未來青年人的要求。「一是自身素質、二是知識與技能、三是價值觀。」鄭校長隨即將每項仔細解釋，當中包否不少直資學校重視的教育理念及學生特質，如學生的獨立能力、主動性、兩文三語的水平、具備國際視野等。

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鄭校長繼而向家長羅列以下問題，讓家長在為子女選校前先細心考慮。

家長選校前應自問：

1. 你對子女有甚麼期望？

2. 你了解子女的能力、性向嗎？

3. 你對所選學校有何認識？

4. 你的子女是否真的適合在這所學校就讀？

了解孩子非在朝夕，同樣地認識一所學校也不可能單憑一次活動，鄭校長便建議家長預先作好部署，從多方面了解心儀學校，如上網搜尋學校相關資料、瀏覽學校網頁、閱讀學校的評鑑報告、參加開放日、簡介會，或主動與學校的師生抑或校長面談。鄭校長同時提醒家長切忌人云亦云，只道聽塗說便做決定。

鄭校長直言，自由度大是直資學校與官立、資助學校最大的不同，亦是前者最大的優點。直資學校無論在課程、學費、收生要求、教學語言等方面都享有自由，在老師人手安排及薪酬方面亦能擁有自由度，這讓學校能從多方面提升教學水平並豐富學習內容，受惠的自然是學生。

英文水平高為直資優勢之一

以各直資學校作例子，鄭校長指出優秀的語文能力，尤其英語，是直資學校其中一項最為突出的優勢，因學校能選定教學語言，同時制定針對性的教學策略以強化學生的語文學習，亦能招攬更多外藉老師及優秀的經驗教師，多方面提升學生的外語學習；且大部分的直資學校都能提供多元豐富的活動體驗予學生，如各種體育運動如劍擊、冰球，或音樂藝術培訓，讓校園生活多采多姿；再者，不少直資學校更與海外院校有交流或推薦計劃，學生在校時已有機會與外國學生或家庭交流，大大擴闊視野。

總結鄭校長的舉例與說明，本港直資學校的優點，涵蓋多個方面：

直資學校的優勢：

1. 強化英語能力

2. 發展多元興趣

3. 發展領導才能

4. 擴闊視野眼界

5. 銜接海外課程

不過即使直資學校有着以上多項優點，然後鄭校長在講座最後亦一再向各家長強調：「沒有最好的中學，只有最適合你子女就讀的中學。」寄語一眾家長從子女角度出發，為下一代作出最適合的選擇。