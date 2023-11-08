早上10點半別去麥當勞吃早餐？前廚師解釋原因　聽落又有道理！

速食龍頭麥當勞出餐快速、選擇多元，無論早餐還是午晚餐，美味餐點擄獲不少人的味蕾，但近期美國有一名曾在麥當勞工作的廚師建議大眾，盡量別選擇在上午10點半左右前往用餐，否則可能會換來不太好的用餐體驗。



該名麥當勞前廚師Mike Haracz在TikTok表示，為甚麼會建議不要選擇在上午10點半左右去用餐？因為這時間恰好是麥當勞餐點品項，從早餐改成午餐的轉換時間點。

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這時候廚房內部因為要重新調整配料、烹飪設備，將本來在炸早餐薯餅的油鍋，油溫、烤架時間調整後改炸換薯條，早餐的所有材料都要移走、準備保溫櫃，並騰出工作區域遞補上午餐的用料，迎接即將到來的午餐高峰期。

此外，10點半也剛好是麥當勞員工輪班時段，廚房內部已經為了備料忙成一團，員工們又進進出出交接，所有更動部分都在同一時間發生，廚房內部這時非常的忙碌。

Mike認為問題歸咎於2020年麥當勞取消了全天候早餐因素，當時麥當勞在官方Twitter（現為X平台）說明，一切是為了簡化廚房作業，提供消費者更快速、優質的服務並確保訂單的準確性。

部分網友認為，確實曾經在麥當勞餐點轉換時間用餐，早餐訂單被搞亂，最後還因此獲得麥當勞大量早餐餐點作為補償；一名同為麥當勞前員工的網民大表贊同，覺得改變菜單真的是最糟糕的，因為必須確保所有品項的食安外，還得控制時間準備早餐。

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