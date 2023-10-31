別再敷衍準備孩子早餐！6大營養建議　推介麵包配這2種食物+牛奶

一日三餐，最容易忽略的就是早餐，尤其是雙薪家庭，親人們共聚晚餐已不容易，更別論早餐了。許多家長擔憂，未能親自替孩子準備早餐，或是孩子常常晚起沒吃早餐，是不是會影響身體健康呢？



不吃早餐 影響精神也易造成肥胖

依據2017-2020年的「國民營養健康狀況變遷調查」發現，台灣7-18歲的青少年，每天至少有一餐外食，且早、午餐選擇外食的比例遠高於晚餐。另外，研究也發現，不吃早餐容易出現精神不濟或低血糖的症狀，且肥胖的機率較高，而定時吃早餐的孩子，飲食及生活作息較規律，早上也不會因為肚子咕嚕咕嚕叫而影響上課。

相關文章：兒童早餐｜再趕時間也要吃！10大有營易整推介 不只麵包、三文治

+ 6

早餐外食營養問題多 膳食纖維、鈣接攝取不足

臺北市立聯合醫院忠孝院區營養科營養師蕭文君指出，市售早餐品項多是油炸、加工品（如：熱狗、炸雞塊）及紅茶、奶茶等含糖飲料做配餐，容易攝取過多糖分。

而根據最新的「國民營養健康狀況變遷調查」發現，13-15歲的孩童是所有年齡層中膳食纖維攝取最少的族群；所有年齡層中鈣質攝取最少的是13-18歲間的青少年，甚至遠低於75歲以上的高齡長者。因為台灣的飲食相較於歐美國家，較少有喝牛奶的習慣，早餐店販售的牛奶也多為調味乳，中式早餐店雖有無糖豆漿可選擇，但豆漿的鈣質又只有牛奶的十分之一，因而容易發生鈣質攝取不足。

健康早餐 搭配6招學起來

蕭文君說，其實只要注意選擇品項，超商或早餐店外食也能搭配出合適的早餐，以下提供幾個選擇的秘訣：

1. 合理的份量

為符合生長發育期所需，一日的熱量攝取應在1800-2500大卡之間，早餐建議熱量為550-700大卡。外食時可請店家不要加沙律醬或抹奶油，以減少不必要的油脂攝取，配餐中的含糖飲料改選低糖或無糖飲品，以避免攝取過多的糖分；另外提醒，番茄醬及甜辣醬、醬油膏等，含鈉量高，建議少用。

2. 多樣化的食材選擇

一個麵包搭配一杯奶茶的早餐形式非常方便，但較不健康。一頓均衡的早餐建議應至少包含三種以上的食物種類，如多士或饅頭夾蛋，搭配低脂牛奶等。

3. 豐富的纖維質

盡量選擇綠色鮮蔬及配料豐富的全麥三文治或是穀類米漢堡為主食。高纖維的水果和蔬菜有助於促進腸道健康，並提供豐富的維他命、礦物質，可幫助改善便秘的問題。除此之外，纖維質也能緩和飯後高血糖的問題，避免一早上課腦袋昏昏沉沉。

4. 優質的脂肪攝取

Omega-3脂肪酸對孩童及青少年的大腦發育至關重要。建議可以選擇富含Omega-3脂肪酸的食物，如三文魚、鯖魚、堅果或使用葵花油、亞麻籽油來烹調食物，有助於提高學習上的記憶力和專注力。

5. 遠離加工食品

避免攝取過多的鈉、糖、食品添加物和不健康的脂肪。食材的挑選盡量以原型食物為主。若想額外挑選附餐時，盡量不選熱狗、雞塊、火腿等加工品，可改用一份水果取代，增加維他命攝取及增加飽足感。

6. 足夠的鈣質

青少年的發育期是補鈣的黃金時期，為了幫助體格生長發育，建議早上的飲品優先選擇乳品，乳糖不耐症的孩子可以改選芝士或乳酪；若偶爾想選擇其他飲料時，建議以無糖飲料或無糖高鈣豆漿為佳。

【延伸閱讀，更多兒童飲食建議】

兒童身高｜牛奶早上喝 不及這時間喝更好？原來這是骨質成長時段

+ 4

麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

+ 3

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】