首屆直資、津貼、資助逾百中小學校聯展 12月一連3日亞博開鑼

無論是準備小一升學或升中面試，家長或學生想了解學校的話，除瀏覽網頁、留意開放日或簡介會外，今年12月還多了一個直接渠道——「第一屆香港學校教育展」。是次展覽包含直接資助、津貼、資助三種類別學校，且同時涵蓋中小學校，有學校更有意為想入讀或插班學生設即場設面試、考核。希望與心儀學校老師直接了解學校情況的家長和學生可到場參觀，獲取第一手資訊。



「第一屆（大灣區）香港學校教育展」由香港三大學校議會包括「香港直接資助學校議會」、「津貼中學議會」、「香港資助小學校長會」合辦，將於今年12月15日至17日假亞洲國際博覽館舉行。屆時將有逾100所本港中小學在場設展，參加者除可親身與學校老師、學生交流，更可參加由校長或老師主講的專題講座。

香港直接資助計劃學校議會主席、英華書院校長陳狄安早前受訪指：「開關後不少學校開始收到高才通（高端人才通行證計劃）人士的子女入學申請，這些學生不一定是就讀小一、中一，反而更多是插班學生。是次展覽就可以讓有興趣的家長在場直接向學校諮詢，因為始終每一間學校的招收手續或要求都不盡相同。」

津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩亦指：「雖然沒有仔細統計，但不同地區學校的插班申請都有增加，當中包括有高才通的子女、跨境學生等。」李校長更指展覽於12月中舉行，讓合資格學生可趕及於翌年1月參加「中一自行分配學位」。

視學校需要或設即場收生

展覽除歡迎本地家長及學生參加，亦有意向大灣區家長招手，故有學校將考慮在展覽會場設置即場考核、筆試等，讓有意插班的學生可簡化申請程序。陳狄安校長解釋：「因為現階段還在收集學校的意見，不過在教育聯展中設置即場收生的安排其實已是司空見慣。我們會視乎學校的意願，看是否有需要，有的話我們便會在展場闢出一個區域做『測考區』，讓學生可以即場做一些筆試，即場收生。」

對於非本地學生的水平及適應問題，李伊瑩校長指：「以我們學校為例，他們的中文語文能力普遍都不錯，但英語水平就需要時間跟上。其實在高才通計劃或疫情前，本地學校偶爾也有來自大灣區或內地不同城市的學生，所以大部分學校在支援這些同學上已有不少經驗。」

被問及會否因高才通計劃而增加本地學生考取心儀學校，尤其名校的難度，陳狄安校長直言：「其實我們發現插班申請沒有集中在大家所認為的名校，而是各區學校都有，再者學校也有自己的收生要求，並不會說申請增加就改變標準，所以不影響公平性。」對於有學校公開表示高才通子女可獲優先面試，陳狄安校長強調：「我們（直資）學校沒有這個打算，而且無論是哪個類別的學生，如本地學生、高才通子女等，我們都是以公平公開、不設限的準則去處理。」