小朋友反叛是必經階段？醫生：未及早正視可演變成反社會人格障礙

子女愛爭辯、說謊、不守規矩、攻擊他人等行為，無疑令父母極為「頭痛」，如父母只認為小朋友踏入反叛期而輕視，可能會錯過及早發現對立反抗症的機會。香港情緒健康學會會長暨精神科專科林美玲醫生提醒，如小朋友的對抗行為持續逾6個月及影響與人關係，應及早求醫。「如未能及早改善，情況持續可能會演變成品行障礙，曾有幼稚園生因此症而傷害金魚令其死亡，更甚者長遠可能惡化成反社會人格障礙，犯罪風險比常人高。」

本文作者：香港情緒健康學會會長 暨精神科專科林美玲醫生



當小朋友出現反叛行為，如正值青春期且行為屬突然改變，林醫生指出，這比較大機會是步入反叛期，但如果小朋友仍處於幼兒階段，家長便應留意這可能是對立反抗症。林醫生解釋：「對立反抗症是常見的兒童精神問題，患者會長時間出現對抗行為，最早可在學前階段出現病徵。」

（photoAC）

4成ADHD患者有對立反抗症

對立反抗症與專注力失調及過度活躍症(ADHD)關係非常密切，林醫生表示，有數據顯示，有4成ADHD患者同時患有對立反抗症。因為ADHD的小朋友或會因學業、行為、情緒問題而經常被責罰而有挫敗感，沒法建立自信和成功感，但事實上他們根本難以控制自己，認為無人了解自己，因而漸漸發展出對抗行為。

管教欠一致 子女判斷行為對錯界線模糊

對立反抗症另一個主要成因則是父母管教方式，林醫生提到：「如小朋友重覆犯錯，父母時而強烈責罵，時而輕輕帶過，『時鬆時緊』會令小朋友無所適從，甚至一旦出現對抗行為時，他們根本沒法判斷行為對錯。」更甚者，如家長未有及早發現和改善小朋友行為，當問題越趨嚴重，可演變成品行障礙，有機會傷害他人，長大後有更大機會發展成反社會人格障礙，甚至破壞法紀。

應因事制宜 賞罰分明助小朋友改善行為

改善對立反抗症須經專業人士評估，找出癥結所在，及盡快改善問題，例如小朋友患有ADHD，或有需要服藥改善病情；若然是父母關係欠佳或有情緒問題，便應先盡快處理個人情況；如是父母的管教不一致，便應盡快調整，訂立明確的賞罰準則，設下界線，協助小朋友守規矩及改善行為。

個案：幼兒階段現品行障礙 從多方解決

一位就讀幼稚園的小朋友本身患有輕度ADHD，因家中經濟狀況轉差，父親轉工後需奔波中港兩地，母親則獨力照顧兒子同時兼顧工作，多方壓力下患上抑鬱症，父母始疏於管教。漸漸地，小朋友開始出現對立反抗症的病徵，在校表現轉差。後來更發現他會抓起及玩弄公公飼養的金魚，導致金魚死亡，行為顯示小朋友有品行障礙。

經醫生評估後證實小朋友患上對立反抗症，不過因為他的ADHD症狀輕微，暫不需服藥。另外，醫生建議先治療媽媽的情緒問題，同時亦尋求親友幫助，以減輕照顧壓力。學校亦讓小朋友擔任「環保大使」，讓他獲得認同感。經過一段日子努力後，小朋友已未有再出現對抗行為，升上小學後成績亦有所改善。

本文作者：香港情緒健康學會會長 暨精神科專科林美玲醫生

香港情緒健康學會會長 暨精神科專科林美玲醫生

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