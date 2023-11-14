一人一花計劃2023 了解萬壽菊特徵/種植貼士/換盆所需物品、步驟
為了推廣校園綠化運動、提高學生綠化意識及培養他們對種植的興趣，康文署每年都會舉辦「一人一花」計劃，參加計劃的學生可獲派發一株花苗。2023/24「一人一花」計劃的主題花是萬壽菊，為了能順利開花，快來了解一下萬壽菊的特徵和種植貼士，學習萬壽菊的護理須知和換盆步驟吧！
資料來源：康樂及文化事務署 綠化香港運動、YouTube 101 academy入門教室
基本資料
萬壽菊（Tagetes erecta）隸屬菊科（Asteraceae）萬壽菊屬（Tagetes），是一年生草本植物，原產於墨西哥，輾轉傳遍世界各地，適合種於花壇，作觀賞花卉。萬壽菊品種繁多，有高矮性之分，而花形亦有單重瓣之別。花瓣呈波浪狀，色澤豔麗，有白、黃、金黃、橙黃、橙紅等色，花期長。
生長習性及護理
由種子發芽生長到開花，需時約60至90天，視乎品種而定。植料以含豐富有機質及排水良好的土壤為佳，並須在日照充足的環境下生長。當幼苗達10厘米高時可摘心，以增加分枝，促進開花。如欲控制花朵數量和大小，可摘除側花芽。如植於半陰處，可致枝條徒長軟弱，開花減少。栽培期間不可施放過多氮肥，以免花朵變小。宜每隔兩至三周施肥一次，薄肥多施。開花期間應小心澆水，不要讓水留在花朵上，以免讓其腐爛。只要陽光充足，就能確保花色鮮豔，開花不斷。花凋謝後，應及早摘除，以促進新芽生長。
繁殖及護理須知
最適合溫度
發芽：15℃ - 20℃
生長：15℃ - 30℃
萬壽菊的生長過程
1.種子
2.幼苗
3.定植
4.結蕾
5.開花
種植萬壽菊需要準備物品
4至6吋的花盆
盆底碟
盆底墊（可以洋葱蒜頭袋、生果網代替）
花釗/膠匙
花壺
培植土
花盆注意事項
1. 參加計劃的學生每人都會收到小苗，但苗格小，需要為它搬屋上盆
2. 花盆的大小會直接影響到植物生長，萬壽菊生長速度較快，可以選用4至6吋的花盆，適合由小苗種至開花
3. 花盆物料沒有限制，但盆底一定要有去水孔，有孔才能去水，不然就會把根部浸爛
上盆步驟
1. 先放盆底墊，讓上盆步驟較為乾淨
2. 預備小苗，如果看到小苗已開花，記得要剪掉，否則會令它過度消耗影響生長
3. 把苗格和泥膽分開，千萬別用力拉扯，可以用V字手勢夾住小苗接近泥面的部分，倒轉苗格輕輕捏一下
4. 原本花苗的泥面，最好種至新花盆突出的水位線，預先在泥膽底部距離花盆底的高度放入泥
5. 將小苗置於花盆正中，用一隻手扶住小苗，將四周空間用泥填滿，填泥時不要用力壓實泥土，以保持疏鬆透氣
6. 用手輕拍花盆邊，或放在枱面晃幾下，再用泥補充下降了的地方
7. 第一次澆水先澆一個圈，讓泥土吸收水份，然後再澆一次，直至見到盆底有水流出為止
澆水小貼士
1. 每天檢查泥土
2. 用手摸、用眼看
3. 泥土轉乾才淋水