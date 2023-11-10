憂發生意外不允10歲女洗澡鎖門 女兒全身赤裸被爸爸看光感覺反感

爸爸是大部分女孩子第一個接觸及建立關係的男性，父女的關係會影響女兒將來與異性相處和婚姻關係。ViuTV全新節目《生仔唔該考個牌》中邀請了一對夫婦陳生和陳太，他們育有2個分別6歲和10歲的女兒，女兒們提出對爸爸的一些親密行為反感，但陳生陳太卻說她們不懂得感恩，認為一家人應該是很親密和溫馨的，引起觀眾爭議。



全家同睡一張床 把女兒當人形攬枕

10歲的大女提出了一些爸爸令她反感的行為，其中一件讓她反感的事情是爸爸在睡覺時會跨著她的一條腿並抱著她，把她當作人形攬枕。為了一家人關係更加親密，陳生陳太特地購買了Family Bed（家庭床），全家人同睡一張床。當主持人問起媽媽是否有睡在中間分隔爸爸和女兒，媽媽就以「佢哋仲係小朋友，點解要隔開？」來反駁。

（ViuTV《生仔唔該考個牌》）

洗澡、去廁所不可鎖門 爸媽：擔心發生意外

除此之外，大女提出另外一件不滿更是惹起爭議，因為爸媽不讓她去洗手間、洗澡時鎖門。陳太再次以她們還是小朋友作回應：「如果佢哋鎖門，喺入面有咩意外點算？」節目中更透露了大女有一次正在浴室洗澡，拉開浴簾時發現爸爸剛好進浴室取東西，女兒全身赤裸被爸爸撞見，讓女兒感覺很反感，但爸爸卻覺得很平常，他解釋：「個女由細到大都係我哋幫佢沖涼。」

（ViuTV《生仔唔該考個牌》）

應尊重孩子感受 覺反感時應停止親密行為

尖子教學家及名校升學策略師呂詩慧在節目中提醒，分床睡、幫忙洗澡這些行為不能以「小朋友仲細」、「未發育」等理由來衡量，當他們開始感覺不自在、反感時便應該停止。孩子並不是父母的附屬品，孩子的身體是屬於自己的，父母應該尊重孩子的想法和感受。

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