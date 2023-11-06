聖誕大餐食譜｜前菜+湯+主菜+甜品12食譜 威靈頓牛/心太軟/洋蔥湯

聖誕節快到了，想吃聖誕大餐又不想去餐廳和別人逼，就快來看這個聖誕食譜合集啦！這個合集包含了4道菜包括前菜+湯+主菜+甜品，每部分都有3項食物供選擇，快來組合你心水的聖誕大餐，在這美好的節日中下廚和親朋好友共渡佳節吧！



想吃聖誕大餐又不想去餐廳和別人逼，就快來看這個聖誕食譜合集啦！（istockphoto）

聖誕大餐前菜：煙三文魚卷／莎莎帶子／一口威靈頓牛

煙三文魚牛油果芝士卷

在家製作聖誕大餐前菜，最重要當然是美味簡單又精緻了。煙三文魚牛油果芝士卷就符合了所有要求，它有煙三文魚濃厚的香、芝士和牛油果的絲滑，是打開聖誕大餐的一大好選擇。

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香芒莎莎帶子

帶子是西餐中常見的前菜，配合帶有芒果香的莎莎醬，除了可口美味外，酸甜的味道更增大家的食慾，為之後的主菜、甜品等美食「做好準備」！

帶子是西餐中常見的前菜，配合帶有芒果香的莎莎醬可口美味（資料圖片）

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一口威靈頓牛

說到聖誕節西餐，一定會想起威靈頓牛扒！但正宗的威靈頓牛，製法極為複雜，自己自家製一口威靈頓牛就可口簡單，而且浪漫又美味經濟了。

簡易版一口牛，以牛柳粒代替牛扒。（資料圖片）

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聖誕大餐湯品：忌廉蘑菇湯／番茄濃湯／洋蔥酥皮湯

忌廉蘑菇湯

聖誕節西湯當然不能是罐頭湯這樣隨便，忌廉蘑菇湯綿滑質感、夾雜蘑菇獨特的香氣，絕對會為聖誕佳節畫上美味色彩。

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意大利番茄濃湯

聖誕大餐除了白湯外，當然要有紅湯作選擇之一。意大利番茄濃湯不僅清甜可口，當中的茄紅素更有助防癌，歡渡聖誕節的同時還可為身體增加營養。

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洋蔥酥皮湯

提起聖誕節西湯怎麼可以不說洋蔥酥皮湯啊呢？製作洋蔥湯時記得要把洋蔥切幼和煮致完全焦糖化，這樣的洋蔥湯才美味又香甜。

製作洋蔥湯時記得要把洋蔥切幼和煮致完全焦糖化（資料圖片）

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聖誕大餐主菜：紅酒汁燒牛扒／香草煎羊架／蘋果醬豬鞍

紅酒汁燒牛扒

聖誕大餐主菜又怎可以沒有牛扒呢？聖誕佳節在家中炮製牛扒，絕對比餐廳吃的便宜實惠許多，而且還有心思加分，牛扒更顯美味！

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香草煎羊架

聖誕吃一份濃郁可口香噴噴的羊架，可以說是絕美的享受。再者冬日聖誕本來就是吃羊肉的好時機，大家不妨也一起試試吧！

（資料圖片）

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蘋果醬豬鞍

不想吃牛、羊的你，聖誕大餐吃香煎豬鞍伴蘋果醬也是一個相當不錯的選擇。豬鞍肉嫩滑無筋、肉味較濃郁帶有脂肪，配上簡易調製的蘋果醬香濃又不失清新。

聖誕大餐吃香煎豬鞍伴蘋果醬是一個相當不錯的選擇。（資料圖片）

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聖誕大餐甜品：心太軟／藍莓奶凍／Tiramisu

心太軟

聖誕大餐甜品首選怎能少得心太軟。心太軟外表的香脆配上它如熔岩般的流心朱古力，可說是聖誕大餐的一個完美的句號。

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藍莓奶凍

聖誕大餐甜品不想選老是常出現的經典選擇？那麼就來試試自己做的酸忌廉藍莓奶凍吧！在煮牛奶的時候， 千萬不要把牛奶煮至沸騰啊！

（資料圖片）

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Tiramisu

在聖誕這個浪漫日子，一杯自製的手作Tiramisu絕對能為氣氛更添動人味道。Tiramisu除了是甜品名稱外，在意大利文中還有「帶我走」的意思，傳說它的誕生更是源自一個淒美的愛情故事。冬日聖誕大家不妨在家試試。

可可粉、食用花給予點綴。

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