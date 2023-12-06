聖誕自助大餐2023｜推介16間任食生蠔、蟹腳、原條吞拿魚解體即食

聖誕大餐2023！聖誕節即將來臨，《香港01》好食玩飛記者為大家介紹12間食店聖誕大餐，自助任食一系列節日美食，如烤火雞、威靈頓牛柳、聖誕樹頭蛋糕等等，選擇多多又豐富，適合不同口味的朋友！（本文將持續加入性價比高的聖誕大餐推介）



（圖片來源：小紅書＠神奇的妙丽、朗廷酒店、港島海逸君綽酒店）

聖誕大餐2023【1】香港萬麗海景酒店咖啡室 —— 任食烤火雞、酒香烤火腿、威靈頓牛柳

香港萬麗海景酒店推出「『紛 · 饗』節慶大道」聖誕自助餐，不但有鮮嫩雪蟹腳、廣受喜愛的新鮮蒸焗龍蝦（每位成人一隻；小童半隻） （佳節前夕自助午餐除外） ，還有一系列歐洲傳統節日美食，如烤火雞（除夕夜除外） 、酒香烤火腿、威靈頓牛柳、烤牛肋骨（平安夜及聖誕節除外） 、聖誕樹頭朱古力蛋糕、聖誕餡餅等等，應節美食琳瑯滿目，加上一系列刺身、壽司及亞洲熱蕈等，充分刻劃舌尖上的節慶回憶！此外，酒店Mirage Bar & Restaurant還設有「萬」妙佳節下午茶派對及鎏金節日饗宴。

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萬麗海景酒店（圖片來源：萬麗咖啡室官方）

香港萬麗海景酒店咖啡室

供應日期：11月27日至12月31日

供應時段：11月27日至12月31日（12月24日至25日除外）/6:30 pm – 9:30 pm

12月24日至25日：5:30 pm – 7:30 及 8 pm – 10 pm



星期一至四佳節前夕折扣價：成人$646.4、小童$390.4

星期五至日及公眾假期佳節前夕折扣價：成人$678.4、小童$398.4

平安夜及聖誕節折扣價：成人$871.2、小童$529.2

除夕折扣價：成人$871.2、小童$529.2

地址：香港灣仔港灣道一號

訂座熱線：2802 8888

（透過萬麗網上商店預訂，可享高達七折優惠）



聖誕大餐2023【2】海逸君綽酒店Café ── 任食燒有骨牛肉 原條黃鰭吞拿魚解體表演

佳節來臨，四周將瀰漫著歡樂的聖誕氣氛。港島海逸君綽酒店也在2023年12月24日、25日、31日和2024年1月1日推出限定聖誕及新年節慶自助餐，大家可在80 呎長的自助餐桌上，任食燒有骨牛肉、烤火雞、片皮鴨、煎鴨肝多士、泰式炒蟹、蠔皇花膠鴨掌、豉椒蒸帶子、鮑汁海螺片扒菜膽及和牛炒蒜片等，同時設有更設有原條黃鰭吞拿魚席前解體表演，以及琳瑯滿目的凍海鮮，如即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、7 吋長阿根廷蝦、帶子刺身及更多食物可供選擇！現於11月19日或之前，透過酒店網上商店訂購，更可享有75折早鳥優惠！

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海逸君綽酒店Café

供應日期：12月24日、25日、31日和2024年1月1日

供應時段：12月24-25日自助晚餐 第一輪5:00pm-8:00pm；第二輪8:30pm-11:30pm



早鳥八折優惠價*：12月24日、25日、31日/成人$750.4、小童$526.4；2024年1月1日/成人$638.4、小童$446.4

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓

訂座熱線：2121 2689

（*11月19日或之前經酒店網上商店預訂可享八折優惠）



聖誕大餐2023【3】Alva House——海陸珍饈 豐盛節日自助餐

自助餐是佳節饗宴不二之選，帝逸酒店的Alva House於2023年12月1日起，為了迎接佳節，廚師團隊將於自助晚餐時段特意炮製了應節的燒火雞、威靈頓牛柳、燒美國斧頭扒肉眼、蜜糖燒火腿、烤自家秘製羊腿等熱葷，並加入多款色澤繽紛亮麗的經典節慶甜點，如聖誕果子餡餅、聖誕蛋糕、聖誕意式果子包、聖誕薑餅、聖誕特色甜品等，一次過滿足大小甜品迷味覺！

帝逸酒店Alva House

供應日期：12月24日、25日、26、31日和2024年1月1日

供應時段：12月24-25日自助晚餐 第一輪5:30pm-8:00pm；第二輪8:30pm-11:00pm

12月26 自助晚餐 6:00pm-9:30pm

12月31日 自助晚餐 第一輪5:30pm-8:00pm；第二輪10:00pm至深夜

優惠價：12月24日-25日 自助晚餐 第一輪 成人$938、小童$508；第二輪 成人$888、小童$508

12月26日 自助晚餐 成人$888、小童$508

12月31日 自助晚餐 第一輪 成人$888、小童$508；第二輪 成人$688、小童$438

地址：香港沙田源康街1號帝逸酒店1樓

訂座熱線：3653 1168



聖誕大餐2023【4】8度餐廳——聖誕自助晚餐 任食即開新鮮生蠔

香港人最愛自助餐，聖誕佳節怎少得呼朋喚友來一頓海鮮盛宴？8度餐廳今年出海鮮主題自助餐，搜羅世界各地多款優質新鮮空運海鮮，包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等冰鎮海鮮無限任食，滿足度爆分。而刺身區亦會無限提供即點即切的新鮮刺身，另推介和牛刺身，入口帶著油脂香氣，牛肉入口即溶，濃而不膩。

凡於2023年12月20日或之前預訂自助餐並全數預繳，即可享8折優惠，而且於12月24-26日惠顧自助晚餐，酒店亦特別呈獻精彩節慶活動，分別有聖誕老人派禮物及小丑氣球活動，無論小朋友、大人都不可錯過！

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8度酒店 8度餐廳

供應日期：12月11日至12日31日

供應時段：12月11-23日 6:00pm-9:00pm；12月24-26日、31日 第一輪 5:30pm – 7:30pm；第二輪 8:00pm – 10:00pm

網上商店9折訂購價：12月24-26日 成人$691.2 (A)、$628.2 (S)、$565.2 (C)

*詳情價格可閱官網

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

訂座熱線：2126 1960



聖誕大餐2023【5】尚廚 ── 回本海鮮自助餐

聖誕氣氛漸濃，九龍東皇冠假日酒店的尚廚也推出限定的「極地英熊聖誕樂」聖誕及新年自助餐！可嘗多款滿載佳節氣氛的菜式，如傳統聖誕烤火雞、蜜糖芥末燒有骨火腿、香草燒紐西蘭草飼肉眼牛扒等；以熊仔做主題的甜品，造型充滿節日氣氛，包括聖誕熊仔栗子樹頭蛋糕、聖誕紅絲絨蛋糕、模仿聖誕樹的白朱古力藍莓泡芙山、造型趣緻得意的白朱古力熊仔栗子棒棒蛋糕、紅莓朱古力布朗尼配熊仔朱古力，口味百變的即製鮮果千層酥、8款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉等。

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皇冠假日酒店尚廚

供應日期：12月11日至2024年1日1日

供應時段：12月22日、24日、25日、31日 第一輪5:00pm-7:45pm；第二輪8:15pm-10:30pm，其他日子6:30pm至9:30pm

網上商店85折訂購價：12月22日 成人$634.6、長者$558.6、小童$463.6；12月24-25日、31日 成人$710.6、長者$634.6、小童$539.6

地址：香港將軍澳唐德街3號 香港九龍東皇冠假日酒店1樓

訂座熱線：3983 0618



聖誕大餐2023【6】聖誕大餐2023【6】BRICK LANE——抵食英倫式節慶套餐$238起 有早鳥折扣

BRICK LANE靈感來自東倫敦的磚巷（Brick Lane），旨在將倫敦的地道酒管美食帶到香港。餐廳為滿足大家慶祝聖誕的需求，誠意推出節日特色午餐和晚餐菜單，融合英式酒管美食和現代元素，節日午餐僅需$238，晚餐僅需$458，包含主食、湯、青菜沙律及啡茶，價格親民合理！非常抵食！

BRICK LANE將傳統英式酒管美食和現代元素的融合，一系列佳節美饌讓人無法抗 拒！（圖片來源：BRICK LANE官方）

除了堂食，BRICK LANE還提供特別適合在家裡或辦公室開派對的用的了聖誕節派對套餐外送服務，不論是小型聚會還是大型慶典都有適合的自選菜單組合。提前預訂在2023年12月20日前下單，最高還獲得高達$2,000的餐飲代金券回贈。

BRICK LANE

節日套餐：午餐$238、晚餐$458（包主食、湯、青菜沙律及啡茶）

聖誕節派對套餐外送：$2,880起

供應日期：即日至1月1日（聖誕派對套餐送遞服務需5天前預訂）

早鳥優惠：2023年12月20日前預訂，聖誕節派對套餐外送最高獲得$2,000餐飲代金券。

金鐘店：添美道1號中信大廈4樓404號舖 訂座電話 2363 2500

銅鑼灣店：禮頓道111號利園六期地下G01號舖 訂座電話 2736 8893

尖沙咀店：棉登徑17-23號地舖 訂座電話 2721 0628

大圍店：車公廟路18號圍方3樓332號舖 訂座電話 2366 1338

菜單查詢：www.bricklane.com.hk



聖誕大餐2023【7】高木——傳統日本燒鳥技藝 打造至鮮節慶滋味

想趁聖誕享受一趟既傳統又高質的日本居酒屋滋味，不妨去鰂魚涌及尖沙咀均有分店的「高木」歎節日限定Omakase套餐！店家名字取經自江戶時代六本木的美食大家族高木氏，有著對傳統美味致敬的意義，除嚴選來自日本及香港的至鮮食材，打造美味燒烤串，還有一系列融合本地元素的創意日式屋酒屋料理，讓你以另類方式慶祝佳節。

高木將傳統日本燒鳥技藝與現代的創新元素完美融合，為食客帶來一場無與倫比的美食體驗！（圖片來源：高木官方）

為了慶祝聖誕佳節，高木正在推出一個獨特的節日限定的Omakase菜單，菜單包括三款前菜、燉煮菜、七款由A5和牛、A4和牛及海鮮炮製的燒烤串。另有五種炸物、湯、丼物和醃菜，每位$888食到！此外，嘗惹味烤串豈能少了清酒作伴？惠顧節日限定Omakase菜單，另加每位$350，客人即可享受四種不同清酒，美酒佳餚相輔相成，昇華整個用餐體驗！

高木

節日Omakase菜單： $888起 （另加$350可配四種不同清酒）

供應日期：12月9-30日晚市（需3天前預訂）

鰂魚涌店 （新店）：726號英皇道K11辦公大樓地下 訂座電話 3188 9394

尖沙咀店：棉登經13-15號地下 訂座電話 2234 6828

菜單查詢：www.yakitoritakagi.com.hk



聖誕大餐2023【8】The Food Gallery ── 特色脆皮燒肉捲、威士忌布丁

聖誕大餐首推朗廷酒店The Food Gallery的節慶自助餐！The Food Gallery推出「節慶自助餐樂園」，供應時令生蠔、冰鎮海鮮、香烤整隻火雞、意式脆皮燒肉捲，以及即點即製的溫暖麵檔等美食。當然，還有節慶甜品如百果餡餅、威士忌布丁、聖誕樹頭蛋糕和朱古力噴泉，讓大家在佳節中感受濃郁的聖誕氛圍。

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朗廷酒店（圖片來源：The Food Gallery 官方）

朗廷酒店The Food Gallery

供應日期：12月24-27日、31日至2024年1日1日

節日慶典自助晚餐：12月24-27日、31日至2024年1日1日/ 成人$988起

節日自助晚餐（12月其餘日子）：成人$848起，小童$488起

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

訂座熱線：2375 1133



聖誕大餐2023【9】Café Circles ── 美國安格斯肉眼、燒豬肉架

荃灣西如心酒店的自助餐廳——Café Circles，將會在聖誕期間供應聖誕主題大餐。大家屆時可以品嚐到聖誕烤火雞、香烤美國安格斯肉眼、牛肉威靈頓及燒豬肉架等菜式。甜品方面，有聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕樹泡芙、聖誕布甸伴白蘭地香草汁等美點。而於今年11月18日之前訂座，更可享8折早鳥優惠。

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如心酒店 Café Circles

地點：荃灣西如心酒店 Café Circles

日期：12月24、25、26、31日及2024年1月1日

價錢：

2023年12月24至25日期間：成人$508起，小童及長者$508起

2023年12月26、31日及2024 年1月1日：成人$358起，小童及長者$308起



聖誕大餐2023【10】灣景廳——聖誕原隻火雞伴自家製餡腸、特級肉眼扒

今個聖誕節，灣景國際準備了琳瑯滿目的節慶美饌，打造全新聖誕新年自助晚餐！除皮脆肉嫩的燒聖誕原隻火雞伴自家製餡腸於12月24至26日、31日及2024年1月1日供應外，還加入了蜜糖芥末燒聖誕火腿或煙豬柳及燒美國特級肉眼扒等，從瀰漫空中的豐腴肉香中共度歡騰，喜迎新年！此外，在12月24至26日期間享用自助餐，還會有聖誕老人在灣景廳中派禮物，為親朋好友帶來驚喜！

灣景國際灣景廳（圖片來源：官方）

灣景國際灣景廳

地點：香港灣仔港灣道4號灣景國際

日期：12月24、25、26、31日及2024年1月1日

價錢：

2023年12月24至26日、31日及2024 年1月1日期間：成人$699起，小童及長者$639起



聖誕大餐2023【11】嶼坊——鵝肝黑安格斯牛堡、即開生蠔

在即將來臨的聖誕節，香港東涌世茂喜來登酒店將推出全新的節日自助餐，可讓大家大啖食一系列經典的聖誕節慶美饌，包括：香煎鵝肝黑安格斯牛迷你漢堡、魚子醬配小圓餅、脆皮乳豬、香烤珍寶大蝦及帶子、威靈頓牛柳及來自法國、美國、愛爾蘭或澳洲即開新鮮生蠔等，還有聖誕甜品，令大家歡度愉快的聖誕節！

東涌世茂喜來登酒店 嶼坊 Cafe Lantau

地點：香港東涌世茂喜來登酒店1樓

日期：12月22-26日、31-1日

價錢：12月22-25日、31日 成人$848、小童$488；12月26日、1月1日成人$748、小童$438



聖誕大餐2023【12】咖啡廳THE CAFÉ——任食戰斧扒、威靈頓牛柳

香港喜來登酒店的咖啡廳，在今個聖誕及新年打造一系列滿載節日氣氛的美饌，當中包括香烤原隻火雞、威靈頓牛柳、戰斧扒、香烤羊架、香草醃三文魚等的傳統美食；當然不可或缺咖啡廳自助餐招牌美食，以及逾十多款的冰鎮海鮮！甜牙兒萬勿錯過一系列由糕餅主廚精心製作的聖誕甜品，包括傳統黑森林蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、聖誕老人慕絲蛋糕、拔絲泡芙塔、立體聖誕球、迷你聖誕樹抹茶朱古力撻等，於12月1日或之前確認預訂指定節慶自助餐並預付全額費用還可可享八五折早鳥優惠。

香港喜來登酒店咖啡廳THE CAFÉ！（圖片來源：官方）

香港喜來登酒店 咖啡廳THE CAFÉ

地點：九龍彌敦道20號

日期：12月24日至1月1日

價錢：

平安夜及聖誕節自助晚餐 成人$888，小童$444

聖誕節翌日自助晚餐 成人$768，小童$388

除夕自助晚餐 成人$808，小童$404

元旦自助晚餐 成人$718，小童$359



聖誕大餐2023【13】都會海逸酒店——Promenade西餐廳 「聖誕歐洲小村莊」主題盛宴

今個聖誕，西餐廳於自助晚餐時段呈獻一系列佳節美饌，於長達70米的自助餐枱供應超過200款國際滋味菜式任君選擇，如即開新鮮生蠔、冰鎮熟龍蝦、雪花蟹腳、麵包蟹、凍熟蝦、翡翠螺及青口，亦有多款刺身如三文魚、八爪魚、赤蝦、帶子及吞拿魚。另外，節日重點推介還有海膽醬燒龍蝦、火炙原條鹽焗三文魚香草燒鹿架伴熱情果醬、烤有骨牛肉配燒汁或黑椒汁、香草烤聖誕火雞配金巴利汁，、芬蘭燴羊仔肉、芬蘭卡累利砂鍋燉肉、燒豬肉免治煙肉卷，款款冬季菜餚成為聖誕節中令人難以抗拒的誘惑。

Promenade西餐廳 「聖誕歐洲小村莊」主題盛宴

供應日期：12月24日至26日



聖誕大餐2023【14】唯港薈——「暖心節慶盛宴」豐盛美饌 同享歡欣聖誕及新年

普世歡騰的時刻又到了！由The Market節慶自助餐、GREEN聖誕佳餚、GREEN X GODIVA朱古力下午茶至天外天中式美饌，加上酒店內擺設巨型聖誕樹、充滿節日氣氛的佈置以及特定日子的聖誕合唱團，讓食客浸醉於濃厚的節日氛圍之中，一同享受暖心的聖誕喜悅！The Market準備了一系列以高級食材炮製環球美饌及傳統節慶美食，是與良朋摯親歡渡聖誕的首選。聖誕自助大餐除了供應冰鎮海鮮，更有美式傳統聖誕火雞、炭燒寧廈灘羊扒、沙嗲醬燒乳豬及一眾暖胃主菜包括康公廟羊腩煲和滋補五蛇羮等，讓食客在The Market感受滿滿的節慶氣氛！至於GREEN則可享用豐盛的半自助午餐及晚餐外，還絕不能錯過與GODIVA再度合作推出的全新下午茶，每一款美食都打卡度滿滿。

（圖片來源：Hotel ICON官方提供）

唯港薈「暖心節慶盛宴」豐盛美饌

The Market自助餐

供應日期：12月18日至28日、12月31日、2024年1月1日

GREEN X GODIVA漫遊世界星空下午茶

供應日期： 即日起至2024年1月31日（需提前一天訂座）



聖誕大餐2023【15】港島香格里拉——米芝連星級六道菜晚宴美饌

港島香格里拉將以無與倫比的璀璨魅力和精彩節目迎接新年。從米芝連星級餐廳珀翠餐廳的黑領帶派對，到龍蝦吧餐廳的晚餐和跳舞派對，以至到位於56樓維港廳的倒數派對，賓客可以欣賞到壯闊無邊的維多利亞港除夕煙花美景。港島香格里拉一眾精彩活動，必能讓你度過一個難忘的新年。

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港島香格里拉-珀翠餐廳「六道菜晚宴美饌」

包括：法國史特拉斯堡鵝肝配無花果及榛子、法國藍龍蝦意大利雲吞以及主菜加州農場肉眼頂蓋土鍋飯配菇菌及栗子。

晚宴：$2,888/位



港島香格里拉-龍蝦吧餐廳「六道菜晚宴美饌」

包括：白甘筍批、意大利餛飩配鴨腿肉及澳洲M8熟成西冷牛扒

晚宴：$1,988/位（可選擇以$988加配葡萄酒）



聖誕大餐2023【16】歷山酒店——閃爍聖誕及新年美饌嘉年華

聖誕節及新年將至，歷山酒店為準備了多款節日美食，讓大家一起度過普天同慶的繽紛佳節。由12月15日起，節日自助餐提供多款悉心炮製的滋味美饌包括以焦糖栗子入饌的慢烤火雞配金巴利汁、葡萄牙海鮮飯、傳統聖誕樹頭蛋糕、芒果拿破崙、火焰雪山及其他賣相精緻的聖誕特色甜品。除了特色聖誕美饌，酒店供應多款冰鎮海鮮如即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、花雕醉鮑魚、精選雜錦刺身；另外亦有廚師即場烹調包括瑞士熱熔芝士、香煎鴨肝伴法包、即煮雜錦海鮮、頂級美國西冷牛扒、威靈頓黑毛豬等，為你和摯親好友或商務賓客共度難忘佳節。

（圖片來源：歷山酒店提供）

歷山酒店「閃爍聖誕及新年美饌嘉年華」

地址：香港北角城市花園道32號歴山酒店 歷山餐廳 / 宴會廳（港鐵炮台山站B出口）

