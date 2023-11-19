婆媳｜老公想買部洗碗機　奶奶從不幫忙　卻斥責兒子與新抱想偷懶

家家有本難唸的經。



有位人妻抱怨說老公找水電要加裝插座，打算添購一台洗碗機。奶奶得知後阻止，「不用懶成這樣吧？隨手洗起來就好了」，但奶奶明明從不洗碗，人妻一肚子怒氣，「又沒有花到她半毛錢，水電也不是她在繳」。

如果花一點錢就能讓大家都輕鬆一點，這很值得吧！（按圖了解）

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事主在Facebook群組「毒姑九賤婆媳」討論區抱怨，說老公想要買洗碗機，奶奶得知後卻說「買洗碗機幹嘛！耗水又耗電！不用懶成這樣吧？隨手洗起來就好了啊！」，老公稱「洗碗機更省水跟電，也洗比較乾淨」，奶奶卻嗆他們「沒看過這麼懶的！」

這句話讓事主原地爆炸，她說奶奶每次吃完東西碗盤都直接丟水槽，八百年才會洗一次，「平常都是我跟我老公輪流洗，到底是在叫甚麼？」她也問要怎麼讓家裏的老人明白洗碗機有多好用，因為她相信洗碗機是一台可以穩定家庭和諧的家電。

貼文一出，網民紛紛贊成：

．「既然不花她的錢！根本不用在意她的任何想法」

．「我也非常想要一台洗碗機，每次躺平以後想到水槽還有一堆碗盤要洗，我就有種人間失格的感覺」

．「手洗比較浪費水、洗碗機才是正確的」

．「三機救婚姻」



網民教這樣回敬奶奶：

．「不需要說服她洗碗機的好處，只要跟奶奶說不買以後碗都她洗就好」

．「妳應該回奶奶：媽，那妳記得隨手洗掉喔」

．「誰的媽誰處理，妳只要當個旁觀者就好」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】