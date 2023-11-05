奶奶一口咬定歲半孫仔偷錢　家人怎說也不聽　終於把兒子激怒

有位媳婦抱怨，他們是雙薪家庭，某天請託老爺奶奶照顧一歲半龍鳳胎，奶奶卻打電話來大罵「孩子偷錢」，小夫妻倆趕去奶奶家，奶奶一口咬定「一歲半」的小孩偷了兩千元，他們當場傻眼。



媳婦在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，說他們是雙薪家庭，有一對一歲半的龍鳳胎，他們通常輪流帶小孩，也會請老爺奶奶或娘家支援。老爺奶奶平常在市場賣菜，這天夫妻又拜託他們照顧孩子。

當天奶奶來電說「孩子偷錢」，小夫妻下班趕過去，奶奶一見面就大聲斥責媳婦「妳孩子小小年紀不學好！學偷錢？」媳婦解釋「才一歲半，怎麼會懂偷錢？」，奶奶聲稱當天賣菜賺的錢都放在衣櫃，原本金額是對的，後來算卻少了兩千元。

媳婦質疑「會不會是老爺拿去買東西了？」，老爺說沒有。奶奶很堅持，「市場回來家裏只有兩個孫子跟你爸，不是你爸？那就是孫子偷的！」

聽完奶奶的話，兒子氣到不行，當場掏出兩千元給奶奶說：「既然妳認為我的孩子會偷錢，那很抱歉，以後我不會再把孫子帶回來給妳看顧了」，接着就帶着妻兒離開奶奶家。

網民讚美老公超帥：

．「妳老公的做法很棒」

．「我反而懷疑一開始就算錯錢，不過，老公做的很棒」

．「老公幹得好！大器，今年過年就自家過也別回去了」

．「終於看到一個給力的」



網民質疑：

．「1歲半就會偷2000還不被大人發現，簡直神童」

．「這麼小的孩子會知道錢是甚麼？賴給小孩，反正沒有表達能力」

．「真的有問題是妳奶奶」

．「一歲半會開衣櫥嗎？拉得動嗎？想都覺得不可能」

．「一歲半怎麼知道錢？又不是吃的東西」



也有人覺得內情不單純：

．「老爺很心虛」

．「奶奶這麼惡，就算是老爺拿的，也會說不是」

．「一歲半的孩子，拿錢當玩具是很有可能，但不可能偷錢。難道是不想幫忙顧，而找碴？」

．「一定是老爺拿不敢告訴奶奶，所以陷害小孩，我奶奶也做過一樣的事」



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