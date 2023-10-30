以撫平策略育兒 教育專家：可重建信任 比道歉更能修復親子關係

最近，我觀看了由臨床心理學家貝基•肯尼迪博士(Dr Becky Kennedy)主講的Ted Talk，題為「最重要的單一策略」，博士的專長是為病人（包括父母）提供修復關係（repairing relationships）的實用建議。她給觀眾分享的軼事，正正是我剛在家裡經歷的一件事。

作者：親沚媽媽



手忙腳亂被孩子埋怨 情緒險些失控

有個星期三的晚上，我正在廚房，最小的孩子患上腸胃炎剛康復。我剛剛檢查完大孩子們的作業及為自己第二天早上開會準備工作。然後，我兒子走進廚房，問：「明天早餐吃甚麼？」他看著桌子，哀嚎道：「又是麵包？我討厭呀！」我的情緒差點失控，忍不住喊道：「你有問題嗎？你沒看到媽媽已經千頭萬緒，處理很多事情了嗎？你可以乖一次嗎？」

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是否感到很熟悉？你也試過跟我一樣？如果你遇同樣情況，你會像我一樣大喊大叫嗎？假設我已經對孩子失控，充滿愧疚，但無法回頭。那你建議我接下來應怎樣做？你會用以下那種方式與孩子和解？

方式一：



「你知道嗎，我買的麵包，是你最喜歡那麵包店買的，我排隊很久才買到。你真的需要對生活中的事情心存感激。然後，我才不會再向你大叫。」

方式二：



「嘿，我很抱歉在廚房裡對你大喊大叫，但如果你沒有埋怨早餐的麵包，事情就不會發生。」

方式三：



「好吧！我道歉！我不應該對你大聲咆哮。現在你可以收拾書包，刷牙睡覺了嗎？」

不，以上三個方式都不是好的對應方式，貝基•肯尼迪博士與觀眾分享說，僅僅道歉並不足以好好地修復關係。因為所有回應都沒有打開對話的大門，有時甚至令事情變得更糟。孩子甚至可能感覺更差並尖叫：「我恨你。」他甚至可能會遠離你，並大力關上房門。然後家長就會自我厭惡，「我做了甚麼？我把我的孩子搞砸了。」

然而，這也是事實──世界上沒有完美的父母。有時我們很急燥，精疲力盡，對未做成的一堆事情感到不知所措。錯誤和掙扎，都是伴隨著養育孩子的工作而來的。當家長都會發怒。但真正重要的是下一步該怎樣做。

撫平是最好的補救辦法

肯尼迪博士斷言，在人際關係中，幾乎沒有其他東西比撫平更能產生如此大的影響。她在影片中分享，父母經常問她應該關注哪種育兒策略（parenting strategy），她總是說同樣的話：「善於撫平。」

那甚麼是撫平呢？撫平是回到斷開連線（disconnection）時刻的行為。對自己的行為負責並承認其對他人的影響。

撫平策略（repair strategy）是指為處理和解決關係中的衝突、誤解或破裂而採取的有意和主動的方法。其涉及努力修復造成的任何傷害，重建信任，並恢復參與關係者個人間的積極聯繫。撫平策略旨在促進開放的溝通、同理心、理解和相互尊重。

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撫平策略通常涉及以下要素：

1. 承認問題：認識並承認有需要解決的問題或衝突。

2. 承擔責任：對可能導致問題或造成傷害的行為、言語或行為負責。

3. 主動聆聽和同理心：主動聆聽對方的擔憂、感受和觀點，並表現出同理心和理解。

4. 道歉和表現悔意：對所造成的傷害表示真誠的歉意，並對自己的行為表示真誠的悔意。

5. 尋求相互理解：進行開心見誠的對話，更深入了解彼此的觀點、動機和需求。

6. 共同解決問題：一起尋找解決方案、妥協方案或互惠互利的結果，以解決根本問題，並防止同類問題再出現。

7. 實施變革和跟進：採取具體行動解決問題，進行必須的變革和跟進，確保關係得到積極修復和維護。

撫平策略可以應用於各種環境，包括人際關係、職業環境和教育環境，以修補和加強關係、培養信任並促進正向互動。

撫平策略亦有助改善師生關係

根據我的教學經驗，撫平策略有助於解決學生不同的問題。例如有一次在處理英文考試作弊事件時，我們老師就採取了以下做法來推動問責：

1. 私下解決問題：老師安排與學生私下會面，討論作弊事件。

老師：「我想和你談談考試過程中發生的事情。我注意到一些作弊行為，並想解決這個問題。」

2. 表達擔憂並設定期望：老師對作弊事件表示擔憂，並強調學術誠信和誠實的重要性。

老師：「作弊是一件嚴重的事情，它違背了學術誠信和公平的原則……最重要的是，我們要對所發生的事情進行公開和誠實的對話。」

3. 讓學生解釋：老師給學生解釋自己行為的機會，提供一處安全空間去表達自己。

老師：「我想聽聽你對所發生事情的看法。你能告訴我為何選擇在考試中作弊嗎？」

4. 主動聆聽與同理心：老師主動聆聽學生的解釋，展現同理心，同時也保持對問責的期望。

老師：「我理解你可能因感受到壓力或面臨困難，才作出這個選擇。對我來說，理解你的觀點很重要，但我們也需要解決這個問題，並找到改善的方向。」

5. 強調誠信和後果的重要性：教師強調學術誠信的價值，並解釋作弊的後果，包括商定的處罰或紀律處分。

老師：「保持學術誠信對你個人和學術發展至關重要。作弊會破壞學習過程，並可能產生長期後果。因此，根據學校的政策，你將受到處罰。面對自己行為帶來的後果很重要。」

6. 合作解決問題：教師和學生一起討論，防止再發生作弊的潛在策略和干預措施，例如額外的支持、學習技巧或解決根本問題。

老師：「讓我們一起努力尋找可以幫助你不再作弊而成功的策略。我們可以探索學習技巧，提供額外的支持，或者解決你可能面臨的任何挑戰。你認為怎樣做才可幫助你？」

7. 加強信任和成長：老師強調相信學生有能力從錯誤中學習，在學業和個​​人上成長，並隨著時間的推移重建信任。

老師：「我相信你有能力從這次經驗中學習，並在未來做出更好的選擇。對你來說，對自己的行為負責，並面對學校政策確定的處罰是很重要的。通過反思、個人成長和展示誠信向前邁進，我們可以積極重建信任。」

雖然學生仍然需要面對作弊的後果和責任的重要性，但與撫平策略的互動也集中在成長、從錯誤中學習以及隨著時間的推移重建信任。

撫平而不是道歉

前文提及的Ted Talk中，臨床心理學家強調分別撫平和道歉的重要性，因為道歉往往會導致對話結束。就像前述兩個回應一樣，「嘿，對不起，我大喊大叫了……」

為何撫平如此重要？好的撫平會帶來生機。當你進行撫平時，所做的不僅僅是消除孩子的自責故事。你首先需要添加所有缺少的元素。安全、連結、連貫、愛、善良。就好像你在對一個孩子說：「我不會讓你生命的這一篇章以自責結束。是的，這一篇章仍然會包含大呼大叫的事件，但我可以保證這一篇章有一個不同的結局，因此會有不同的標題、主題和經驗教訓。」

我們認為療法有幫助的原因，是因為記憶是原始事件與你每次回憶起那經歷的記憶相結合。當你在更安全、更親密的關係中，回憶起過去的痛苦經歷時，事件仍然存在，但你對事件的故事發生改變，然後你也會改變。通過修復，我們有效地改變了過去。

想像一種情況，當孩子感到孤獨、不堪重負和痛苦。在沒有適當指導的情況下，孩子被迫自己找出如何重新獲得安全感。如果你不介入修復關係，孩子可能會以自責作為唯一的應對機制（coping mechanism）。自責可能導致孩子相信自己有問題，認為自己不值得被愛，以及認為自己對發生不好的事情負有責任。作為父母，我們希望防止孩子將消極的想法和情緒藏在心底，會對他們的幸福產生長久的影響。

自責在童年時期或許有其用處，但作為成年人，我們應該明白它對我們沒有好處。許多成年人與核心恐懼作鬥爭，例如覺得自己有問題、自己造成壞事、自己不值得被愛。這些恐懼通常源於痛苦而無法排解的童年經驗。心懷自責的成年人更容易感到憂鬱、焦慮和自卑。我們當然不希望孩子們也經歷這些困境。但好消息是，我們可以做得更好，而且不需要成為完美的父母。

成功的療癒不僅是消除孩子們的自責敘述，更是填補他們最初所缺乏的元素——安全感、連結、連貫、愛和善良。

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兩個步驟進行撫平

那麼讓我們來學習如何進行撫平吧！

第一步：進行自我撫平



在向他人提供同情和理解之前，必須先在自己內心獲得這些特質。自我撫平包括把自己的身份與行為分開。這意味著承認我們可能對自己的行為不以為傲，但這些行為並不能定義我們作為個人的身份。我們可以認識到，即使在外面吃盡了苦頭，但內心深處依然良善。這種認知不會為我們的行為開脫；相反它讓我們對改變負責。新增實際的視角，思考下次該怎麼做得不同，並將精力轉向修補與孩子的關係。

第二步：與孩子進行撫平



撫平沒有確切的公式，但通常會涉及三個關鍵要素：指出發生的事情、承擔責任以及表示未來會如何做。可以很簡單地說：「嘿，我一直在回想那天晚上在廚房發生的事情。很抱歉我大喊大叫。讓你感到害怕。不是你的錯。即使我感到沮喪，也會努力保持冷靜。」像這樣短暫的介入對孩子可能產生終身的影響。通過以自信、安全和連繫的故事，取代孩子自責的敘述，為健康的成人關係模式奠定了基礎。

撫平具有長期效益。今天，當我們與孩子修復關係時，也為他們成年生活中更健康的關係動態奠定了基礎。

以撫平重新建立聯繫 教導孩子情緒控制

一旦通過撫平與孩子重新建立聯繫，就可以為他們提供以前可能沒有的寶貴技能。例如，家長可以教導他們如何有效地改變自己的行為。我們可以說，「你知道，你不會每次都喜歡我做的早餐。你可以說，『這不是我最喜歡的』，而不是說『我討厭它。』」通過調節孩子的失望情緒，並尊重地溝通，父母幫助他們駕馭自己的情緒，並與他人積極互動。

撫平不僅限於親子關係，也會對其他家庭關係產生深遠的影響。在一次 TED Talk中，肯尼迪博士邀請我們想像接到父母的電話，或者打開一封我們以前從未見過的信，父母在信中承認了我們童年時期的困難時刻，對自己的困難表示遺憾，並真誠地道歉，邀請我們不帶批判地與他們討論那些時刻。想到這裏，我已經滿腔熱淚了，如果這種想像中的撫平已經有這樣的影響，想像一下實際的撫平對你孩子的力量。

修復親子關係至關重要。它使我們能夠用自信、安全感和聯繫取代自責。撫平不僅改變了過去的敘述，也為成年後更健康的關係模式奠定了基礎。通過學習如何撫平，我們可以為孩子創造一個安全且充滿愛的環境，讓他們感到被理解、被支持，並被賦予掌控自己情緒和行為的能力。

你的孩子依然深愛你

有時，我們心中的問題比對孩子真正影響更大。別擔心一些失誤會削弱你和孩子之間的愛或羈絆。即使確實犯了錯誤，例如對孩子大聲咆哮——要承認錯誤並道歉。孩子是世界上最寬容的人，即使父母犯錯，孩子也不會停止愛媽媽。

（Reference: Ted talk titled ‘The single most important strategy’by Clinical psychologist, Dr Becky Kennedy）

原題為「修復親子關係靠撫平策略」

《本文獲親沚媽媽授權轉載》

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