別怕多事也別太放肆！3個方法跟老師相處　最有得着的就是你孩子

這兩天就頻頻收到這樣的消息：馬上開學好緊張，能不能請教C媽個問題，應該怎麼跟老師溝通啊。



想讓老師能多關注點孩子，但說多了吧，又怕人老師覺得我矯情，真是太難了！可不是麼！如何「高情商」跟老師交流，難於上青天！

尤其對於孩子新入園/入學的家長來說，常常是下了一通決心、打了半天腹稿，還沒走到老師面前呢，自己先替自己尷尬上了。

哪怕線上發個消息，都得權衡半天——我這句話這麼說，到底行不行？好不容易硬着頭皮和老師聊了幾句：

．「老師，我們家孩子在學校表現怎麼樣啊？」

．「老師，您多管管他，該批評批評！」



似乎也沒有達到甚麼溝通的目的。

相關文章：孩子狂喊叫他「冷靜別哭」傷害雙倍上！這5話倒能讓他們逐漸平靜

+ 21

CC小一些的時候，我也是「溝通無能」。哪怕老師主動聊起，我也很難抓住時機，通常一句「好的」、「謝謝」，對話就截止了。後來還是某次 CC闖禍，被CC班主任單獨留下，被迫有了一次深度交流的機會。推心置腹交流之後，也因此更瞭解了老師的心理狀態。

加上這些年和老師溝通的「實戰」，發現以前費盡心思想出來的「話術」，其實都能找到更好的表達方式。

我也總結了幾個和老師溝通的常見場景，大家可以「對號入座」一下。

1. 老師來「投訴」的時候

做父母最怕收到的，恐怕就是這類電話/信息了：

．XX媽媽，XX上課有點坐不住；

．XX跟小朋友溝通總是一言不合就動手；

．今天XX交上來的作業完成的不是很好；

．XX的成績最近有點不穩定哦，家長在家也要多注意...聽到這些，你作何反應？



說真的，見過很多家長都會這麼說：

．哎呀，我們家孩子就是有點淘氣/不認真/...我平時怎麼說都不聽，麻煩老師了，您多費費心...



這種不問具體的表現，直接順着老師話茬去否定孩子，然後又把責任全都拋給老師的說法，是個很典型的錯誤示範。

首先，這麼說總有一種會「落人把柄」的既視感：你都不重視/不肯定自己的孩子，又怎麼能要求別人做到呢？其次，我們要知道，老師找我們談話，從來不是為了告狀而告狀。

一方面，他有責任——告知家長孩子在學校的種種表現；另一方面，他也有需求——希望家長能反饋一些信息，互相配合，雙方共同修正孩子的行為。

所以，越是老師來投訴的時候，越是能建立關注的大好時機。

可以這樣說，進一步瞭解孩子的表現：

．「謝謝您告訴我，能說說具體是怎麼跟小朋友相處的嗎？具體是怎麼不認真聽講了嗎？」



陳述客觀事實，表達自己的態度和需求：

．」孩子在家是xxx情況，不過我們教育孩子確實是沒考慮到這麼多，還是需要跟您多討教，您有甚麼建議可以跟我們說，我們一定配合。」



如果老師給了建設性的意見和方法，嘗試之後，積極反饋：

．「聽了您的建議/嘗試了您的方法，孩子確實有變化…」



老師看到了你對教育的態度，覺得自己這勁兒沒白使，自然更願意跟你深度交流下去。

相關文章：女兒成績退步 爸爸在意的卻非分數 媽媽嬲爆網民卻斥她「怪獸」

+ 5

2. 父母主動跟老師瞭解孩子情況的時候

孩子上了學，老師確實是咱瞭解孩子最主要，甚至是唯一的渠道。但是，有些話問出來，真的是讓老師無從答起，就比如：

．老師，我們家XX在學校表現怎麼樣啊？



一個班那麼多孩子，你猛地一問，老師真不一定能立刻反應過來。

而且，就算老師知道具體情況，聽到這樣的問題，大概也不知道從何說起，內心OS恐怕是：emmm，我該說哪方面呢？

所以，既然已經開口了，我們就要問的具體。

可以這樣說，比如問學習：

．老師，孩子這次數學只考了70多分，您看下試卷，是哪裏的問題比較大，孩子最近在課堂上表現怎麼樣？



問社交：

．老師，我在家帶孩子去跟小朋友玩的時候，發現她有點不敢上前交流，想問一下，孩子在學校的社交情況怎麼樣？



問行為習慣：

．老師，孩子最近在學校有甚麼不好的行為習慣嗎？我在家好像聽到他說髒話了。如果有的話，我好引導他...簡單來說，就是你掌握的情況+諮詢的具體方面。



這樣一來呢，我們相當於進行了一個訊息互換，彼此都更瞭解孩子了，老師和我們對於孩子的引導也會有更明確的方向。

相關文章：「3句話」千萬別說！日本媽媽分享養育秘訣 教出子女都是高材生

+ 6

3. 我想提出「建議」或需求的時候

前段時間，後台收到這樣一條留言：

（CC爸媽提供）

其實，像這類父母認為「老師的處理欠妥當」是非常正常的一件事。

但很多人敢怒不敢言，怕自己情緒激動說出口的「忠言」老師嫌逆耳，背後再給孩子穿小鞋。

其實，大可不必。我接觸的所有老師，都更喜歡家長主動溝通平時孩子的教育方式，無一例外，因為這樣省去了老師摸索孩子秉性的彎路，他直接就可以選擇更恰當的方式對待孩子。但是，需要提醒大家的是：跟老師提建議/需求，大家一定要明確自己的目的到底是甚麼。不是為挑刺，而是要把她拉入自己的陣營，共同參與到孩子的教育中。可以這樣說暫且以留言中的事情作為案例，我們可以——

提出現象和事實：

．「我們家孩子有點膽小、很害怕陌生環境，他有甚麼不舒服的時候可能會不敢跟您說，會不知所措。」



把問題的解決方式「拋給」老師：

．「您是不是有一些更好的方法...」



還是那句話，一個班那麼多孩子，老師肯定會存在不周到的情況。

但是我一直認為，除了個別極端情況外，大部分老師都是負責且專業的。而且，見過那麼多不同的「案例」，積攢了那麼多經驗，他們「對付」這幫小孩子，可能比更有經驗。所以，把孩子的情況告知老師，儘量詳盡一點，讓老師給出能力範圍內最好的解決方案即可。

兒子DD初入園的時候，我是這麼DD的班主任說的：

．「他比較慢熱，是謹慎的那種類型，可能一開始會對你們和小朋友特別警惕。我平時帶他適應新環境，都會給他多一點自己摸索和旁觀的時間。老師您看怎麼讓他適應的好一些？



至於具體怎麼做，就放心交給老師們吧~

老師比大部分家長是更專業的，像DD的老師放學就跟我反饋說：DD不喜歡一起跳舞的集體活動，就沒硬叫他來，讓他先在旁邊看着，想跳就跳，後來，也就融入了。

你多說些孩子的情況，不是在給老師找麻煩，而是在幫老師少走彎路。

老師需要的，是職業價值認可

大家有沒有發現，話術再多，和老師溝通其實都是秉持着一個原則，就是認可老師這項工作的價值。

老師，本質上來說也是一種職業。就像你是醫生、是設計，我是公眾號作者一樣。我寫了一篇文章，最想要得到的是甚麼？是你認為我寫的文章對於教育孩子有用，是你看了會有收穫感。這樣，我的職業價值感就得到了體現，對於繼續創作會有更高的熱情。

老師也是如此。

他們希望自己對孩子產生了好的影響，也希望家長能對自己的工作足夠認可。說白了，做父母想要的，無非就是讓老師更瞭解、更關注孩子，我們更及時的掌握孩子在學校的表現。

既如此，就不要吝惜我們的尊重和對其職業的認可。

關於要不要給老師「送禮」

說到這，還想討論下最近大家問的比較「敏感」的一個話題——教師節了，要不要給老師「送禮」？

講真，我們家反正每年都是要送的。

（CC爸媽提供）

有人可能會說：怎麼育兒博主竟然倡導這種「不良風氣」？別急，先聽我慢慢道來~

其實，送不送禮，這只是一個表象，真正值得討論的是我們送的出發點是甚麼。

有些人送，他期盼的是一種利益交換——我給老師送了禮，老師就要更關注我的孩子。一旦結局沒有達到我們的期待，就會產生一種「這禮白送了」的失落感，對於老師也會頗有微詞。這種關係，並不健康。給孩子帶來的也不是一種正向的價值傳遞。

但有的人送，只是為了表達感謝——我肯定老師的付出，也希望孩子能學會感恩。

我就是這個心態。也就是前面說的——對老師的價值認可。

尊重老師的付出，理解他們的不易，所以希望藉着這個節日，讓孩子去表達心意。既然有教師節，就該有這個節日的儀式感。

就像兒童節會讓孩子放假，護士節科室會聚餐，父親節/母親節，我們能收到來自孩子的賀卡一樣，老師也該有屬於自己的儀式感呀！不要把所有的「禮」都妖魔化。

今年的教師節，CC就是做的這種DIY的手工掛毯。純手作，不貴重。

（CC爸媽提供）

重要的是，這是孩子親手製作的傾注了愛與時間的禮物。表達對老師的尊重和感謝，不管是送什麼禮物，只要你有心，老師都能明白孩子的一番心意的。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】