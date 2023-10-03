權威式育兒孩子更具紀律性/社交能力 專家建議三大改善教養方法

最近內地有篇新聞報道，說有個就讀小學三年級的8歲男童，因沉迷打機不想上學，即使老師好言相勸也不為所動，還態度堅決：「不學了，我要玩！」他的爸媽無計可施下，想出「絕橋」對付他，主動和老師商量讓孩子專心「休學打機」一星期，不僅替兒子制定嚴格的打遊戲時間表及KPI（關鍵績效指標），每天還要打滿16小時，並在中午和晚上對遊戲戰績進行復盤、總結，三餐按時吃，過時不候。

作者：親沚媽媽



連續打機三天崩潰了

第一天不用上課，兒子當然非常興奮，從下午3點半玩到半夜12點整，中間只出房間十分鐘，隨意吃幾口飯又迫不及待入房打機。第二天不到7點就起床開始一天的遊戲，到了第三天，兒子終於「頂唔順」，崩潰了四次，不想再整天打機了。他的爸媽希望孩子體驗到「打遊戲也不是那麼簡單的事」。

我認為個案比較偏激，一個星期不回校上課，還要每天16個小時對着電腦/電視螢光幕，或許會影響視力，屆時就不是教兒而是虐兒了。

我個人並不同意以這般激烈的方法來解決小朋友沉迷打機的問題，「限令長時間地接觸電玩」這樣「曲線」的「教訓」，對於8歲的小朋友來講，只有單方向的服從；這樣專制式的命令只可能會像以前「打手板」一樣，立即停止不良行為。

我在想如果這小朋友真的打機打到第七天，仍然十分嚮往不用上課只顧打機的生活，父母又會怎樣應對呢？父母會採取更偏激的手段去令小朋友屈服嗎？父母只僅僅關注負面行為，長遠來看，孩子可能會產生反抗情緒，或者在沒有監督的情況下偷偷玩遊戲；將來在其他情境下，孩子因未有學懂反思自律，可能會用其他方法去逃避父母，甚至社會上其他控制。

具備權威式育兒條件

其實，這家長本身是具備了權威式育兒的條件。例如，對小朋友的渴求反應快；對小朋友有具體的目標/要求（當然這個要求是非一般不合常理）；家長的參與度非常高，也十分熟悉小朋友打機的程序和時間，又願意跟老師商討如何對策……如果這家長的解決方法不是那麼偏激，其實這樣的育兒方法是跟權威式育兒的要素相符，不過可能為了吸引讀者眼球，有記者訪問上報章，所以才把事情弄得太不合情理吧！

其實，重點可以不在於是否認同這家長的極端方法，又或是再重覆那些普遍針對沉迷打機的解決方法，而是提醒自己作為父母對子女的「要求」作出的反應是否適當。

我不禁好奇一問，為何要去到這個「田地」，家長才想出要採取這樣偏激的解決方法？可能是，這家長之前對孩子採用比較放任或寬容的教養方式吧！

寬容或權威式育兒，兩者可能只差一線。

兩種育兒方法都是反應快，滿足需要；但是兩者最大的分別，是家長在肯定子女的感受和滿足他們需要的同時，權威式的家長會跟小孩有坦誠的溝通，對小孩的行為有明確的準則和要求。

主要育兒風格共四種

寬容式育兒（Permissive parenting）是心理學家戴安娜•鮑姆林德（Diana Baurmrind）所確認的三種主要育兒風格之一，其餘兩種為威權主義（Authoritarian）和權威主義（Authoritative）。隨後，史丹佛大學的研究人員又加入了第四種風格，即無關心式（Uninvolved）育兒。這四種主要育兒風格主要區別在於回應程度和要求程度。

寬容式育兒與權威式育兒的比較：

從術語本身來看，寬容式育兒是一種父母「允許」他們的孩子任意行事的風格。這種風格下，父母對孩子的需求非常敏感，快速表達和給予愛意，但不對孩子提出要求。他們多被描述為慈愛、善良和培養愛心，但過於放任和溺愛，導致極度寵壞孩子。

寬容式父母將自己視為孩子的朋友而不是父母，因此不需要展現成熟的行為。他們不會引導孩子、設定規則和限制，而是允許孩子自己去摸索。他們不約束孩子，對子女的期望也很低。同樣地，如果孩子在社交或學業上表現不佳，他們總是將錯誤歸咎於他人。多項研究發現寬容式育兒的負面影響，如學業成績差、心理健康問題和決策能力不足等。

權威式育兒是首選

而權威式育兒是四種育兒風格中首選的風格。根據研究，接受權威式育兒方式培養長大的孩子，更具有紀律性和社交能力。跟寬容式育兒一樣，權威式父母也會對孩子的需求和願望作出回應，但重點是會保持制衡。這些家長會設定限制和約束，同時允許孩子探索和創造。他們通過展示愛和關愛來獎勵良好的行為，同時鼓勵孩子需要進步。權威式父母不會容忍不良行為，直接懲罰孩子。在糾正不良行為的同時，也會理解孩子的情緒。他們會徵求孩子的意見，但會引導孩子作出最好的決策。這些對於兒童發展尤其是在幼兒期非常重要。權威式育兒方式在孩子成年後，也會帶來較好的心理健康。接受權威式育兒的孩子，比較懂禮貌、守規矩，容易在生活中取得成功。

但這些都只是理論給我們參考，「實戰」中，我們可以根據不同的需求和情況改變育兒風格。

有時候，我們可能不想寬容，但由於某些情況而被「迫」這樣做。例如，即使三歲的妹妹在遊樂場玩耍後，承諾會自己走回家，但是當妹妹非常疲倦而嚷著要抱起來時，我們也只能夠抱她回家休息。試想想大家都疲倦不堪，難道還在黑漆漆的街上堅持要妹妹行路嗎？父母都經歷過這樣的情況，這是完全正常的。育兒風格也不應該一成不變，重要的是我們試著保持一致，讓孩子們了解父母的標準和規則。無論他們有多小，像對待年輕的成年人一樣和他們交談，在適當的時候解釋這次是例外情況，我們將在正常的日子恢復日常的規則。

三大改善教養建議

如果應用在這個沉迷打機的個案，以下的建議可以在育兒過程中，更加具有權威性：

使用積極的方法



選擇使用積極的方法來應對行為問題。這包括鼓勵正面行為，提供積極的回饋和獎勵，以及建立良好的溝通和互動方式。透過這樣的方法，我們能夠幫助小朋友培養良好的行為習慣，而不是僅僅關注負面行為。積極的方法也可包含獎勵和懲罰，這意味著對良好行為給予獎勵，對不良行為設定後果。例如，測驗考試後，允許孩子玩他喜歡的電子遊戲，或者因為成績不佳而沒收電子遊戲。

增加孩子責任感



既然孩子想打機，相對地，就要他們在家中履行一些責任，例如負責洗碗等。通過讓他們負責某些任務，更明確地知道自己的責任。這可有效地培養父母信任孩子的印象，令孩子從小教育有成就感。

溝通並建立明確的規則



可以首先跟孩子了解他打機的習慣，如他是否喜歡跟朋友約定上網打機時間？是否要每天在限定時間內儲存一定分數過關？聆聽及理解小朋友打機的原因和感受後，也需要要求小朋友耐心聽聽父母的要求和標準。先制定易於理解的規則，並在子女違反規則時明確告知後果。對他們解釋為甚麼存在這些規則，而不是僅僅告訴他們要遵守。孩子們往往遵守他們理解的規則。理解後，大家一起協議和制定每天的溫習、休息和打機時間表。

好消息是，現代家庭大部分的父母已經具有高度的敏感性。因此，唯一需要採取的步驟是每次當父母想滿足孩子的要求時，我們也要有所「要求」，嚴格一點實施規則。我也常常提醒自己，看似嚴格的規則都是為了孩子的利益，並為未來的成功做好準備。

原題為「寬容或權威式育兒 原來只差一線？」

《本文獲親沚媽媽授權轉載》