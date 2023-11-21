珠海長隆海洋王國親子遊玩攻略 世界上最大水族箱 附親子酒店推介

聖誕節快來了！不妨趁著聖誕假期帶孩子到珠海橫琴來一次親子遊吧！珠海比澳門消費更便宜，距離香港也很近，只需1至2天的時間也可以玩得盡興！護士Vi媽分享了珠海長隆海洋王國親子遊玩攻略，內文亦有6間珠海親子酒店推介，快來參考一下，與孩子來一場快閃旅行吧！

（資料及圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）



親子行程推介

早上10點開園，一開始先到鯨鯊館拍照，因早上較少人。館內的鯨鯊水池是世界上最大的水族箱，帶孩子必到的景點。護士Vi媽推薦無論如何也要看一場表演，她比較推介看白鯨劇場，之後可以順着地圖和根據體力繼續玩。

來到主題樂園，帶着孩子由朝玩到晚，稍為將要求降低一點，本來計劃遊玩目標達到三至五個景點就心滿意足，結果超額完成，比想像中走到更多地方。她提醒要留意表演節目和表演時間，平日和假期稍有不同，以官方當日發佈為準。

預訂門票：Trip.comKlook

必玩項目

白鯨劇場



大約10:40分有第一場表演，全室內有冷氣的劇場表演，孩子在香港沒有機會看到白鯨或海豚表演，他們感到很新奇雀躍。

（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

鯨鯊館



鯨鯊館十分值得一看，館內的鯨鯊水池是世界上最大的水族箱，五項世界紀錄及擁有七條鯨鯊，實在非常壯觀，特別推介最後玻璃長廊，猶如海底漫步，鯨鯊就在頭上經過，值得花時間享受片刻寧靜。

5D城堡影院



必玩推介，5D即立體眼鏡+有噴水吹風+會動的座椅，有逼真的體驗感，大約每小時上演一次。

北極熊館



有幸的話，抬頭會看到北極熊在玻璃管道上行走。

（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

企鵝館



乾淨沒有腥臭味，展板能吸引孩子細閱企鵝資料，成功透過體驗學習帝企鵝和王企鵝的生活環境和習慣。

雨林升降塔



有分兩種高度限制，100cm以上已經可以玩。

五人座旋轉咖啡杯



竟然有可以坐一家五口的咖啡杯，還有升降台，排隊不用很久。

（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

水上飛人



大約1600上演，值得看一會兒，每次噴水也能見到彩虹。

（圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

煙花匯演



大部分評論也推薦看煙花匯演，可惜護士Vi媽要趕着回港，沒有看到。

如小朋友身高夠高也可以玩鸚鵡過山車和冰山過山車。

評價

園內環境衛生算不錯，室內館冷氣大，要帶外套，每日都有煙花上演。

珠海長隆海洋王國

地址：珠海市橫琴新區富祥灣珠海長隆度假區內

營業時間：10:00-19:30

預訂門票：Trip.comKlook

《本文經護士Vi媽三小火授權轉載》

珠海親子酒店推介【1】 珠海長隆企鵝酒店(Chimelong Penguin Hotel)

酒店緊鄰海洋王國主題公園，是以企鵝為主題的度假親子酒店，包含各類主題客房多達2000間，具有特色的是酒店擁有難得一見的企鵝館，客人可近距離接觸憨厚可愛的企鵝。酒店設有兒童遊樂場、小童俱樂部，多間風格鮮明的特色主題餐廳，兩大户外休閑美食廣場，以及豐富完善的親子設施，是一家人享受温馨與歡樂的理想之選。

+ 4

價格：HKD$935起

地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519031

立即預訂：Trip.comAgoda

珠海親子酒店推介【2】 長隆飛船酒店(Chimelong Spaceship Hotel)

長隆飛船酒店位於珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，與長隆宇宙飛船緊密相連，坐擁各具特色的主題客房及多間主題餐廳，依託豐富的珍稀海洋生物展覽、環保科普保育、大型演藝節目及互動遊樂設施等園區資源，為旅客開啟一段奇妙獨特的科普探索之旅。酒店設有多種兒童設施，如兒童遊樂場、兒童桌上電腦遊戲／拼圖、兒童玩具等，非常適合親子入住。

+ 1

價格：HKD$1082起

地址：橫琴新區富祥灣1號, 香洲區, 珠海

立即預訂：Trip.com Agoda

珠海親子酒店推介【3】長隆馬戲酒店（珠海海洋王國店）(Chimelong Circus Hotel (Zhuhai Ocean Kingdom))

長隆馬戲酒店（珠海海洋王國店）坐落於珠海長隆國際海洋度假區中心位置，地理位置優越，步行5分鐘直達海洋王國或長隆劇院，8分鐘直達橫琴灣水世界，10分鐘直達宇宙飛船。色彩鮮明的大堂內一道彩虹橫跨天穹，魔幻瑰麗的藝術裝飾帶來強烈的視覺沖擊，讓賓客沉醉於馬戲的魅力之中盡享歡樂。酒店擁有主題客房，配套設施齊全，貼心的親子設施如室內小童遊樂區為親子家庭提供舒適的度假體驗，性價之高成為海內外顧客熱捧。

+ 1

價格：HKD$753起

地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519000

立即預訂：Trip.com

珠海親子酒店推介【4】 長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）(Chimelong Hengqin Bay Hotel (Changlong Flagship Store))

長隆橫琴灣酒店（珠海海洋王國店）位於環島路與長隆大道交匯處東，近長隆橫琴國際馬戲城、海洋王國，出遊便利。旅客可在此開啟充滿想象的奇幻旅程：跟隨海洋精靈進入奇妙的海豚科普學堂，更可體驗與海豚暢遊互動，感受人與自然的和諧相處；令人心潮澎湃的橫琴灣水世界位於酒店海灘花園，設有刺激的滑道、親子水寨、百米漂流河等多個豐富的水上娛樂項目，酒店住客均可暢享橫琴灣水世界，隨時開啟奇妙嬉水時光，十分適合親子旅客入住！

+ 1

價格：HKD$1037起

地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519000

立即預訂：Trip.comAgoda

珠海親子酒店推介【5】 珠海海馬公寓（長隆旅遊度假區店）

公寓位於珠海市香洲區橫琴新區風景秀麗的深井村，地理位置優，位於深井村入口處，距離長隆衹需要5分鐘左右車程，酒店對面就是公交站，坐z55路公交一站就能直達長隆，非常方便。酒店式中高端雙電梯公寓，房型多、體量大，共有不同房間能滿足不同客人需求（情侶、親子、還可以同時接多個旅遊團入住）環境優雅、安靜、舒適，裝修風格以海洋世界為主題，是親子出行不錯的選擇。

價格：HKD$187起

地址：橫琴深井村99號, 香洲區, 珠海

立即預訂：Trip.com

珠海親子酒店推介【6】 珠海永春酒店（橫琴口岸長隆高鐵站店）(Yongchun Hotel)

酒店位於橫琴新區寶興路，地理位置得天獨厚，酒店面朝大海和繁華澳門，海景和澳門夜景盡收眼底。背靠特色美食街，距離珠海長隆及橫琴口岸均3分鐘車程，距離星樂度露營小鎮約15分鐘車程，附近商業圈有：創新方（約7分鐘車程）、中央滙廣場（車程約5分鐘）、勵駿龐都廣場（車程約6分鐘）、酒店周邊交通便利，距公交車站及橫琴碼頭步行約2分鐘。酒店可提供小童牙刷及拖鞋，適合一家大小入住。

價格：HKD$264起

地址：珠海市橫琴新區富祥灣珠海長隆度假區內

立即預訂：Trip.com

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓