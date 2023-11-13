兩大行為或令流感病情惡化 附中醫推介流感食療及流感飲食宜忌

近來新聞常有一字——雙疫夾擊，其實是指今年社交距離措施／口罩令鬆綁後將增加流感的傳播風險，這可能導致流感和新冠病毒同時傳播的情況。以往流感通常在冬季發生，但2023年冬季流感卻提前了很多，可說是變了秋季流感。日本作為港人第二家鄉，東京都亦在9月21日發佈「流感注意報」，指流感人數持續增加。這是自1999年以來東京政府有史以來最早的一次發出流感警告，對於鄰近地區香港也有一定程度的參考價值。

本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師



自9月開學以來，小朋友衛生意識不足，流感、新冠感染人數節節上升。如果出現以下症狀：如發燒、咳嗽、呼吸急促和肌肉酸痛，可能是流感或新冠病毒引起的。根據衞生署的最新數據顯示，自今年七月以來，香港的季節性流感活躍度有所上升，早已超越了基線水平，這意味著今年的感染和重症病例比例可能會比以往更高。而在過去3年，本地的季節性流感活躍度一直維持在較低水平，因此市民對流感的免疫力可能相對較弱。

中醫歸類流感為時行感冒，是由具有傳染性的非時之氣引起的。它的發生多因為四季不正常的氣候和天時疫癘流行而引起。四時不正之氣從口鼻入，並引發一系列涉及鼻道、肺部和衛表的症狀，具有廣泛的傳染性和流行性。

若不幸中了流感後，康復者有甚麼注意點呢？

1. 進補不急

不論哪一種上呼吸道感染、新冠或感冒，都不應在未痊愈時胡亂進補。例如北芪、人參、當歸，或補健品如滴雞精等等。急於進補容易「閉門留寇」，即是把未清除的病邪留在體內，使表證不愈而內傳，甚或加重病情。

2. 忌亂飲凉茶

雖然坊間常言凉茶清下熱唔易病，又或不同種類的感冒茶能助抗感冒，但大多數凉茶清熱化毒的性質，只適用於風熱感冒。如果患者體質徧寒，或患上風寒感冒等疾病，飲用凉茶可能會使病情惡化。因此建議市民在中醫師的指導下選擇適合自己的藥方。

同時，建議選擇凉茶以簡單組方為主，比如銀菊露（金銀花、菊花）、五花茶（這些。愈複雜的組方愈難跟進療效，不要貪圖用料多便是好的觀念，最重要是對症下藥，自然藥到病除。

食療調養 —— 百合麥冬陳皮鷓鴣湯



1. 百合麥冬陳皮鷓鴣湯

鷓鴣味甘鹹、性微溫，有壯陽補腎、強身健體的功效。《本草綱目》中有“鷓鴣補五臟、益心力”、“一鴣頂九雞”之說。常用於脾虛久咳、痰多患者調理，補而不燥，適合天氣轉涼、入冬飲用。

材料：百合15克、麥冬20克、陳皮10克、生薑3片、鷓鴣1隻

步驟：

1. 將鷓鴣洗淨及去除內臟，汆水備用

2. 陳皮保留白衣內囊，與百合、麥冬洗淨後，以清水略浸

3.將所有材料隨水加入燉鍋，再加入適量紹酒，以明火燉2小時，完成後加鹽調味即可

*感冒發熱患者忌用

博愛醫院林之蘭中醫師

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