視疲勞影響全球8成成人 樂敦成立護眼創新研究中心鼓勵關注視疲勞

在現代資訊社會下，不管是上班族、學生等都依賴電子產品，令視疲勞成為不少現代人煩惱的問題。擁有百年歷史的眼藥水品牌樂敦（「曼秀雷敦」其中的眼部護理品牌）於今年十月聯同香港理工大學共同創立了香港理工大學—樂敦護眼創新研究中心，並發佈「倡導健康用眼，重視視疲勞標準化診療」倡議書，促進大眾對視疲勞的認識和關注，更希望探索創新治療方法幫助受視疲勞困擾的人士。



視疲勞影響全球八成成人 何明光教授、張敬軒分享護眼心得

根據研究，視疲勞問題已經影響全球高達80%成年人，為了鼓勵大眾正視視疲勞問題，樂敦早前於香港理工大學舉辦「領研視疲勞 樂見睛彩校園活動」，邀請香港理工大學——樂敦護眼創新研究中心總監兼理大眼科視光學院科研眼科講座教授何明光教授，以及樂敦品牌代言人張敬軒，分享有關「視疲勞」的知識和眼部護理的經驗。

視疲勞受三大因素影響 成年方會浮現症狀

於活動上，何教授分享視疲勞受三大因素影響，分別是眼部因素、環境因素和心理因素。他舉例：「眼部因素包括眼部調節功能問題，或配戴不合適的眼鏡；環境因素是指在昏暗的燈光閱讀、看手機等；有些患者則在心理因素如憂鬱或焦慮的狀態下，亦可能會導致視疲勞。」

現代小朋友在學業、娛樂方面都經常會接觸到電子產品，何教授指孩子在小時候較少出現視疲勞的狀況，但當他們逐漸長大成年，視疲勞的症狀會逐漸浮現。他分享預防視疲勞的方法：「大家可以跟隨『20-20-20』的用眼法則，每用眼20分鐘後，遠眺20呎外的景物20秒鐘，讓眼睛稍作休息。」

鼓勵大眾正視「視疲勞」問題 培養健康用眼習慣

樂敦護眼創新研究中心從「知、診、探、友」（認知、診斷、探索、友好）四個方面，鼓勵大眾正視「視疲勞」問題。同時，亦致力建立規範診治標準，建立多層次的診療體系，探索有效的預防方法，尋求新的治療方案， 並積極與各界展開合作，創造健康的視覺環境，培養健康的用眼習慣，讓更多人擁有健康明亮的雙眼。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓