眼睛健康｜暗黑模式真的對眼睛好嗎？視光師教你5大保護眼睛建議

隨著科技的發展，電子設備已經成為我們日常生活中不可或缺的一部分，無論是大人還是孩子，我們都在不同程度上依賴這些設備。然而，過度使用電子設備可能會對眼睛造成不良影響。近年來，越來越多的應用程式和操作系統提供了暗黑模式（Dark Mode）選項，讓用戶在較暗的環境下更舒適地使用屏幕。那麼，暗黑模式對眼睛究竟好不好呢？在專欄中，我們將一起探討這個問題，並為您提供一些建議，以確保您和您的孩子在使用電子設備時能夠保護好眼睛。

本文作者：註冊視光師陳敏琪



暗黑模式可能會讓眼睛在觀看高亮度的白色屏幕時感到較為舒適。在光線較暗的環境中，如夜晚時，這種效果更為顯著；然而，反色顯示可能讓某些人閱讀起來更加困難。如果您也有這樣的感覺，可能是因為眼睛瞳孔放大。當您觀看深色文字在亮色背景上時，瞳孔會收縮以提供更清晰的視力。而當背景變為黑色或更暗時，瞳孔會擴張。瞳孔放大是對光線較暗環境的正常反應，但這會使專注於文字變得更困難。對於散光患者，夜間模式閱讀可能更加困難。

暗黑模式的潛在好處

儘管對暗黑模式的影響尚無定論，有些人認為對他們有好處。以下是暗黑模式可能帶來的一些優點：

1.減少眩光：在光線較暗的環境中觀看高亮度的屏幕可能會產生刺眼的眩光。使用暗黑模式顯著降低眩光，使觀看變得更舒適。如果您不想使用暗黑模式，手動降低屏幕亮度也能達到相同效果。

2.降低藍光暴露：藍光暴露可能導致睡眠困難和其他健康問題。暗黑模式減少了屏幕藍光的發射，可以降低睡眠問題的風險。然而，減少藍光暴露的最有效方法是限制晚間使用電子設備的時間。

保護眼睛的建議



不論您選擇使用暗黑模式或其他屏幕設置，保護眼睛的最佳方法是遵循以下建議：

•適當的屏幕距離：保持電子設備與眼睛的距離至少為40cm。

•20-20-20規則：每20分鐘看電子屏幕後，將目光轉向20英尺（約6米）外的物體，並保持20秒。

•調整屏幕亮度：根據周圍環境光線調整亮度，避免過度亮或過暗。

•適當的光線：確保室內光線充足，避免在過暗的環境中使用電子設備。

•定期眼科檢查：定期接受眼科檢查，以確保視力和眼睛健康。

暗黑模式對某些人可能舒適，但對其他人來說可能使閱讀困難。保護眼睛的最佳方法是遵循上述建議，並定期接受眼科檢查。親愛的家長們，為了孩子的眼睛健康，也請關注他們使用電子設備的習慣，並鼓勵他們定期休息眼睛。

《本文獲註冊視光師陳敏琪授權轉載》