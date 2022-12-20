聖誕親子食譜｜氣炸雙重朱古力撻 流心黑朱古力甘納許香濃醇厚

不少家長都怕吃甜度太高的甜品，自己炮製就能控制糖量，煮出適合大人口味的甜品。有港媽分享氣炸雙重朱古力撻的食譜，一次可以製作約20件。大家可於聖誕節與孩子一起製作朱古力撻，在派對上與親朋戚友分享。

資料來源：Wenze's Delish Corner



港媽表示家人都喜歡吃朱古力，因此間中都會用朱古力製作小食。這次用上黑朱古力製作雙重朱古力撻，朱古力撻皮香脆可口，配上香濃及苦甜度完美的朱古力甘納許內餡，再加上撻面的杏仁碎，實在滋味無比，朱古力粉絲一定會喜歡！大家可參考以下材料及做法。

👇🏻👇🏻即睇雙重朱古力撻材料及做法👇🏻👇🏻

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材料（約21件朱古力撻）



撻皮：

中筋麵粉 196g

無糖朱古力粉 4g

無鹽牛油 100g

糖霜 40g

雲呢拿油 2g

雞蛋 1隻

朱古力甘納許餡：

70%黑朱古力 100g

55%黑朱古力 100g

淡忌廉 150g

無鹽牛油 10g

原粒杏仁 / 杏仁碎20g 加於朱古力撻表面

做法



1. 將牛油室溫放軟最少30分鐘, 備用

2. 將雞蛋打發成全蛋液, 備用

3. 準備攪拌盤，加入已軟化的牛油

4. 將糖霜過篩，加入已至軟化的牛油內，用手動打蛋器攪拌均勻，直至完全混合，呈creamy狀

5. 加入雲呢拿油

6. 將全蛋液分數次逐少加入牛油溶液內，用手動打蛋器攪拌均勻，直至全蛋液被完全吸收

*每次不要加入太多全蛋液，要待完全吸收後才繼續加，以免油水分離

7. 將中筋麵粉及無糖朱古力粉過篩，再加入牛油蛋液內。用刮刀以切拌手法拌勻，直至完全看不到任何粉類，成為麵糰

8. 蓋上保鮮紙，將麵糰放入雪櫃冷藏最少1小時，讓麵糰充分吸收溶液及變硬，方便造型

9. 於麵團冷藏期間，將黑朱古力切成小塊備用

*建議黑朱古力切成越小塊越好, 之後溶化會越快越容易

10. 將原粒杏仁切小粒成杏仁碎備用。如果選用即食杏仁碎可以省略此步驟

11. 約60分鐘後，預熱氣炸鍋175°C，10分鐘

12. 預備撻模，再從雪櫃取出麵糰，準備撻皮

13. 戴上即棄手套，取出約22g的麵糰，用手指輕壓於撻模的四周及底部，令麵團平均分布於撻模，成為撻皮，並與撻模之間沒有任何空隙

* 盡量使撻皮厚薄均勻，出爐後的撻皮不論外觀和口感都會更好

*可在初步完成的撻皮上面蓋上保鮮紙，再將另一個撻模放於保鮮紙上，用手輕按撻底及四周就可以令撻皮變得厚薄均勻，的花紋亦會更明顯

15. 用刀沿撻模邊緣刮走多餘麵糰

16. 用叉子在撻皮底部輕輕壓上小孔，避免撻皮變形

17. 將已完成的撻皮放入氣炸鍋，以170°C焗約10分鐘，之後再焗約10分鐘

18. 當撻皮稍為放涼，從撻模內取出撻皮，反轉再焗約5分鐘

19. 出爐的撻皮放於冷卻架上，室温放涼最少30分鐘

20. 於撻皮放涼期間可以準備朱古力甘納許餡

21. 以細火煮滾淡忌廉

22. 準備80°C或以上的熱水，以隔水加熱的方式將黑朱古力小塊加熱溶化，期間以手動打蛋器攪拌

23. 當黑朱古力溶化後，加入已煮滾的淡忌廉,，繼續以手動打蛋器拌匀

24. 之後加入已放軟的牛油，繼續以手動打蛋器拌匀，成為朱古力甘納許餡備用

25. 當撻皮完全放涼後，可以加入朱古力甘納許餡

26. 當朱古力甘納許餡稍為凝固後，於餡面灑上杏仁碎，雙重朱古力撻就完成了

27. 將雙重朱古力撻放進雪櫃冷藏最少3小時就可以享用

*如喜歡脆脆硬硬的口感，從雪櫃取出朱古撻後可以立即享用；如喜歡軟心或流心效果，可以先放室温回温約30分鐘再享用

資源及相片獲Wenze's Delish Corner授權轉載

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