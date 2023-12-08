蛇羹/糯米飯/煲仔飯暗藏健康陷阱 營養師拆解箇中危機 附消化茶飲

冬意漸濃，相信很多人都開始想吃蛇羹、煲仔飯、糯米飯等暖身、補身。不過滿足口腹之慾同時要留意熱量攝入，部份食物或含高鈉，高脂等問題，隨時引致健康問題。

本文作者：温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會)



進食蛇羹 (配香脆薄片) 、糯米飯、煲仔飯等暗藏陷阱

吃蛇羹時，通常都會配上香脆的薄片一起食用。蛇肉本身的熱量及脂肪含量低，不過在製作蛇羹的過程中可能會加入較高脂肪的蛇骨、豬骨及雞骨等材料熬製，芡汁亦混入不少油分和調味料，令整體熱量及脂肪含量增加，多吃容易導致肥胖。另外，製作蛇羹時會添加許多調味料，包括鹽及味精，因此會令蛇羹的鈉質增加。過量攝取鈉質除了會容易導致水腫，亦會增加患上心血管疾病的風險。另外，香脆薄片是油炸的，脂肪含量高，如進食過多，同樣會致肥。

糯米飯暗藏高油、高納、高脂等食物 或增高血壓、水腫及影響血糖穩定等問題

糯米飯是很多人冬天愛吃的食物之一，而一般炒糯米飯時都會用上大量油份，亦會加入臘腸或臘肉等高脂肪及高鈉的配料，令整體熱量及脂肪含量大大增加，所以多吃除了會致肥，更會增加身體壞膽固醇的水平。而攝取過量鈉質則會容易導致水腫及增加患上高血壓的風險。另外，糯米飯的升糖指數高，進食後會導致血糖快速上升，然後再快速下降，因此會影響血糖的穩定性。

煲仔飯多加入高脂高鈉食材 其煮法更會令人吸收更多油份

一般的煲仔飯都會加入高脂肪及高鈉的食材，例如臘腸、潤腸、臘鴨、排骨和免治牛肉等，以致煲仔飯的整體熱量及鈉含量增加。另外如果大家習慣在進食煲仔飯時會淋上豉油，便會更加容易攝取過多的鈉質。此外，廚師為免白飯黏底，所以會在煲底塗油。而在烹煮時，米飯會吸了煲底的油，因此會令我們吸收更多的油分。

進食以上食物如何避免健康陷阱？

蛇羹：由於蛇羹不是主菜，建議大家配搭正餐一起食，便可以避免進食太多而攝取過多的熱量。另外，食蛇羹時建議大家盡量避免配搭香脆薄片一起食用，以減少熱量攝取。

糯米飯：建議大家可以用瘦肉粒、蝦米、瑤柱和冬菇等低脂食材來自製糯米飯，並用蒸的方法來烹調，會比較健康。另外建議大家進食糯米飯時配上一碟烚菜，以增加纖維量的攝取，有助增加飽肚感，避免因進食太多糯米飯而攝取過多的熱量。

煲仔飯

1. 選擇低脂的食材：建議選擇瘦牛肉、瘦豬肉、田雞、鮮魚片或雞件等較低脂的配料。而在進食雞肉時，建議去皮吃。

2. 避免吃飯焦：飯焦吸收了不少煲底的油分，令大家不經意地攝取了過多油分，所以少吃飯焦會較為健康。

3. 減少調味：使用豉油時盡量控制份量在1至2茶匙內，這樣便可以避免攝取過量的鈉質。

4. 控制食量：煲仔飯通常都是多肉少菜，比例不均衡，建議另外大家另加一碟「全走」的白灼蔬菜，例如菜心或生菜，以增加膳食纖維及飽肚感，有助減低進食過量的機會 。另外，與家人朋友分享煲仔飯，亦會有效控制食量。

出現飽滯感覺建議飲用適量暖水 一茶飲更助沛化

出現飽滯感覺的時候，建議飲用適量的暖水，這樣做能有助促進腸道蠕動，舒緩腸胃的不適。如果想飲茶的話，可以選擇飲用山楂茶，因山楂可以刺激胃酸分泌，有助於消化。

温巧晴(Amy) - 認可營養師(香港營養師學會) 「家營營養中心」營養師，食物及營養學理學士 (英國歐斯特大學)。熱愛烹飪，擅長配搭不同食材，設計成營養豐富又美味的食譜，幫助都市人輕鬆實踐健康飲食。

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