蛇羹含鐵質助血液循環 中醫指蛇肉功效多 注意配搭食物減上火

秋風起三蛇肥，賣蛇羹店鋪開始人流漸多。部份店鋪會指蛇羹、蛇湯有一定療效，到底在中醫角度，蛇羹療效是怎樣？蛇肉是否燥熱？本文請來許懿清中醫師為大家解答蛇肉功效、解構蛇羹迷思，更會分析哪些人不適合吃蛇羹。

本文作者：許懿清中醫師



蛇肉燥熱嗎？

部份大眾對蛇有誤會，以為蛇是很「熱氣」的，其實根據中醫典藉記載，蛇肉性平、味甘鹹，蛇肉本身不燥熱的。

蛇有祛風、通經絡的功效，可幫助血液循環，食後全身暖笠笠，因此廣東人習慣多在秋冬食蛇。蛇肉則滋補有益，可祛風除濕、定驚、解毒及抗炎鎮痛，尤其是烏梢蛇及白花蛇的祛風通經絡功效最佳。

不同的蛇種，其療效亦各有差異，但全都有治療風濕性關節炎、神經痛等功效。某些蛇對某些疾病的療效尤佳，如五步蛇，在治頑固性搔癢症上有奇效，頗有些患者長年患嚴重濕疹，痛苦不堪，在服用五步蛇藥後往往可藥到病除。

蛇肉協助肌肉合成及減少脂肪囤積 製造紅血球提升血液循環

現代研究證明，蛇肉中的麩胺酸可促進生長激素合成，協助肌肉合成及減少脂肪囤積。而天門冬胺酸幫助合成雄激素，協助肌肉合成，從而提升新陳代謝。

蛇羹中的精胺酸能作為一氧化氮（nitric oxide）合成的前驅物質，有助血管擴張，同時蛇羹裡面的鐵質亦能幫助製造紅血球，提升身體的血液循環，因此蛇羹可以帶來暖身的感覺。

《本草綱目》記載了17種蛇的形態和藥用功效，「蛇能治半身枯死，手足臟腑間重疾'」。也有很多古代中醫典籍記載，以蛇入藥去治療半身不遂，即今日的中風後遺症，痔瘡紅腫、內臟功能失調、狼瘡、陰陽失衡引起的皮膚疾病、皮膚癮疹等病。近代也有很多醫學文獻表示可以用蛇來改善青少年假性近視，壯年、老年老花眼疾等。而含蛇膽成份的中藥，也極普遍用於治療內火過旺、咽喉腫痛、慢性咽喉炎、支氣管炎、鼻炎、哮喘者，面皮發紅難退，血管粥樣硬化、高血壓等病症。

吃蛇宴後感熱氣源於這些食材

坊間的蛇舖，在烹調蛇羹時，大多配以雞肉、金華火腿，一些藥材如：當歸、北芪、花椒、八角等溫性藥材，這會令到蛇羹/蛇湯的性質較為「熱氣」、易上火，所以很多人在進食蛇宴後，容易出現熱氣症狀，如：咽喉痛、生暗瘡、牙肉腫等情況。

以下人士適合食用以毒蛇肉入饌的菜餚

1. 皮膚乾燥、容易痕癢

2. 患慢性濕疹人士

3. 經絡不通或痺痛人士進食，例如患風濕關節疾病、手腳易麻痺的人

4. 氣血兩虛人士，即容易手腳冰凍、頭暈眼花、易攰、經常不夠氣、面色蒼白等

在中醫角度，蛇羹、蛇湯、蛇肉的功效要視乎入饌的蛇肉之蛇種而定。本港蛇舖常採用烏梢蛇、白花蛇來烹製蛇羹、蛇湯等食物。烏梢蛇的性質比較平和，適合各類人士進食。烏梢蛇本身祛風功效較佳，多用於皮膚乾燥、痕癢或容易敏感人士上。至於白花蛇藥性偏溫，比較適合關節慢性發炎、四肢痹痛等人士，有通痹及改善痹痛等症狀效用。身體無異常或疾病的人，一星期吃一至二蛇已足夠。

蛇宴後要注意減少吃某類食物 避免更容易上火及熱氣

服食含有蛇肉的餸菜後，宜少吃辛辣及煎炸食物，如：麻辣火鍋、酸菜魚、辣子雞等、以及燒烤、炕焗、香脆的食物等，因為在進食溫補的蛇羹後若再多吃這些易令人上火的食物，便很易令人產生上火及熱氣的症狀，如：便秘、流鼻血、咽喉發炎、牙肉腫痛及生暗瘡等。

不宜多吃蛇者，包括：

1. 易出現熱氣症狀及陰虛火旺的人，例如：經常捱夜、長期睡眠不足者，經常進食「熱氣」食物的人

2. 患有因熱、毒、燥、虛火引致的毛病者

3. 感冒未痊癒者不宜食蛇，否則會影響康復

參考：

熱底人士：容易有咽痛、牙肉腫痛、流鼻血或生暗瘡

陰虛火旺人士：經常感到口乾、掌心發熱、晚上睡眠時容易出汗的人

《資料獲許懿清中醫師授權轉載》

許懿清中醫師

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