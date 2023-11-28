蛇羹助祛風行氣活血 中醫指六類人忌服 或出現流鼻血牙肉腫痛問題

近日天氣突然降溫，除了馬上把厚被、外套晾曬使用，街上的蛇王店也變得熱鬧，皆因俗語一句「秋風起，三蛇肥」。「三蛇」是指三種毒性極強的蛇——過樹榕、金腳帶和飯鏟頭。從前捕蛇者和蛇商喜嚇唬圍觀者，聲稱一旦被咬到就會置人於死地。他們將這三種毒蛇的肉合在一起熬煮，標榜湯羹具有極強的補氣血功效。其實歷史上是為了迎賓，人們開始使用蛇羹入饌以消除南方的濕氣和瘴氣。清代太史五蛇羹是由眼鏡蛇、金腳帶、過樹榕、三索蛇和百花蛇煮成湯，加入水律蛇肉絲、雞肉、鮑魚、木耳、冬菇等材料煮成羹湯，食用時還會加入切得極細的薄荷葉絲和脆薄的配料。

本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師



現代蛇羹配料大同小異，材料主要包括蛇肉和蛇骨、瘦肉或雞肉、火腿、木耳、薑絲等，慢慢熬煮湯底再打茨成蛇羹的形狀。蛇肉一般性質屬溫，而水蛇則例外，性味偏向鹹寒。一般人在秋冬季節食用蛇肉，因為蛇肉能溫陽祛風，具有禦寒的功效。

《素問.痹論》：「風氣勝者為行痹，寒氣勝者為痛痹，濕氣勝者為著痹也。」

蛇羹助行氣活血 某幾類人不宜食用

但凡蛇類藥物都能夠祛風，能改善痹症、慢性關節疼痛。蛇類本身性質較為溫燥，因此對於有血虛生風的人來說，則不適合單獨使用。此外，食店在烹調蛇羹時所添加的雞肉、金華火腿，以及當歸、花椒、八角等各種藥材，配料多屬於溫性，並具有行氣活血的功效。所以對於熱底、躁底，即體質偏於陰虛、濕熱的人也不宜食用。另外，暗瘡多發和濕疹患者，以及感冒、或處於更年期的婦女來說，也需忌食蛇羹。食用後可能加重炎症、甚至可能出現熱重、火熱内熏如流鼻血、牙肉腫痛等不適。

在蛇王店中不僅可以看到活蛇，還可以購買一些與蛇有關的產品，例如蛇膽、蛇皮等。到底它們有什麽藥用價值呢？

蛇膽入藥功效多 服用前要向中醫師查證體質是否適合

所有的蛇膽都可以入藥，性質涼、味道苦中帶微甘，具有祛風除濕、清涼明目、解毒去痘的功效。然而生蛇膽中可能含有寄生蟲。如果要服用，可以用酒吞服或將蛇膽蒸熟後食用

含蛇膽的中成藥例子：

1. 片仔癀

是由牛黃、三七、蛇膽、麝香等製成的錠劑，氣味微香，味道苦中帶微甘。具有消炎、清涼解毒、消腫止痛等功效，對於急性肝炎、眼炎、耳炎、癰疽疔瘡、無名腫毒和跌打損傷等情況有效。

因為片仔癀的外形呈現條狀，使用時可以切下一片薄片，進行內服或外敷。它的作用迅速，使用片刻後就能見效，因此得名「片仔癀」。

2. 蛇膽川貝枇杷膏

成分：蛇膽汁、川貝母、枇杷葉、半夏、桔梗、薄荷。（各牌子成分可能有所出入）

能潤肺止咳，祛痰定喘，適用於因燥邪侵肺、慢性引起咳嗽痰多、胸悶和氣喘。

在服藥期間不宜同時服用滋補性質的中藥。對於心肺疾病患者，應及時就醫就診以獲得適當的醫療建議。若咳嗽是由風寒、風熱表證引起則不宜使用。

3. 蛇蛻

俗稱為蛇皮，指的是蛇脫下的外皮。其中，銀白色或淡棕色的蛇蛻可藥用。

烏梢蛇：性味甘平，屬肝經

具有祛風、活絡、止痙的功效

在臨床常用於風濕頑痹、麻木拘攣、中風後口眼歪斜、抽搐痙攣、小兒麻痹等。皮膚病等慢性頑疾也會入藥使用。

如有疑問，使用任何蛇類或其部分的藥物前應咨詢註冊中醫師的建議。

博愛醫院林之蘭中醫師

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓