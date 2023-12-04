蛇羹雖性質偏溫 中醫指數類人士忌服 尤是小朋友及痛風患者要避免

民以食為天，而藥食同源的食療文化早就在中國古代人民留存至今，將苦口良藥變成了可口良藥，寓醫於食，既具有營養價值，又能調理身體。今天要說的主角便是蛇，香港素來有食蛇的文化，為廣東菜中的一道常見佳餚，老一輩亦稱蛇羹做平民補品，尤其冬天需從事體力勞動工作的人，下班後吃一碗熱辣辣的蛇羹可以補身暖體。

本文作者：陳志勇註冊中醫師



而蛇類中藥則被定性為善走竄搜風入絡之品，與其生活習性喜鑽洞，行動迅速，難以捉摸有關。

《雷公炮炙論》：「蛇性竄，即令引藥至於有風疾處」。李時珍《本草網目》：「風善行數變，蛇亦善行數蛻，而花蛇又食石南，所以能透骨搜風。」由此可見蛇肉有祛風通絡、活血祛瘀、消腫止痛、熄風止痙等功效。而在烹煮時更會加入當歸、薑絲、花椒、八角等各種溫性藥材，加強蛇羹的溫熱行血的功效。特別適合氣血不通、關節痹痛、手腳冰凍容易發麻、頭暈眼花，面色蒼白人士進食。無論你覺得手凍腳凍還是想保健一下都建議進食蛇羹每周一次便可，不宜過多。

蛇羹雖性質偏溫 若體內有火熱之邪者勿服

由於蛇羹性質偏溫，如體內有火熱之邪易使其誘發加劇，所以如有發燒、咽痛，罹患感冒的人士、經常捱夜、更年期的女性、熱性體質等，均不合適食用蛇羹。

而小朋友亦未必適合食蛇羹。因為小朋友體質常見陽常有餘，陰常不足，不宜多食溫熱之品。而蛇肉亦有通絡行血之勢，懷孕婦女亦不應食用。

最後蛇肉是含高蛋白質的食物，有可能導致嘌呤增高，如若曾患痛風或尿酸偏高人士應盡量避免。

《本文獲陳志勇中醫師授權轉載》

陳志勇註冊中醫師

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