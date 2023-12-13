財困險棄讀帝國學院 王錦輝畢業生獲資助後全數歸還 望幫助學弟妹

升學出路選擇眾多，不少學生會選擇海外升學，以挑戰自我和獲得更多元化的教育機會。於香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學畢業的黃同學成績優異，在數學方面尤其出色，亦曾跳級升班。家境一般的他因經濟問題一直只考慮本地院校，學校有見黃同學的資質，鼓勵他將目標放大考慮海外學府。他及後成功被倫敦帝國學院取錄，但仍因無法負擔學費一度想放棄。幸好最後得到有心人的資助，並成功申請政府獎學金，讓他順利入讀「神校」。



從小成績優異跳級升班 比賽擔當解難角色

黃同學從小一入讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱「王錦輝中小學」），學校於小學階段已經發掘到他在數學方面的天分，經過討論後決定讓他在數學科跳級學習。王錦輝中小學中學部校長廖詠琪女士表示：「我們後來更觀察到他整體成績都出類拔萃，於是在完成小五課程後，便讓他跳級升讀中一。」廖校長就任前曾是數學科主任，見證著黃同學在數學科上的成長，「我們觀察到他學習專注度很高，對數學的理解、problem solving（解難能力）比其他同學強。」

跳升中一後，黃同學成績依然非常優異，尤其數學能力特別高。學校鼓勵他參加不同的比賽，增廣見聞。廖校長指黃同學性格較內斂，在比賽中多擔當後勤角色：「在不同團體比賽中，比起當匯報、發表的工作，他更擅長在背後解難，為學校帶來不少榮耀。」

對Computer Science感興趣 學校鼓勵報讀海外大學

升上中五後，黃同學選擇了英國普通教育高級程度（GCE A-level）課程，廖校長指黃同學喜歡系統化地解決問題，其後察覺對computer science（計算機科學）特別感興趣，便決定以此為升學方向。

黃同學家境一般，從小已申請校內及政府的學生資助支援學費，因未能負擔海外升學龐大的費用，他一直只考慮本地院校，到外國學習對他來說是遙不可及的事。學校眼見學生發展潛力大，鼓勵他踏出comfort zone（舒適區），將目標放遠大，考慮海外升學。廖校長表示：「我們鼓勵學生報讀牛津、劍橋、倫敦帝國學院等高等學府，成功與否其實並非最重要，重要的是報讀時的準備過程、心態上的調整、展現自己強項與對學科熱誠的能力，這種體驗是一個終身受用的學習。」

學校提供各種訓練 成功被倫敦帝國學院取錄

配合學生升學需要，學校提供各種訓練去裝備同學，當中包括面試技巧、Personal Statement（自我介紹）的技巧、Admissions Testing（入學考試）的準備。因應黃同學性格較內向，學校提供說話、表達和組織能力的訓練，讓他更有效地表達自己。最後黃同學不負眾望，成功被倫敦帝國學院取錄，修讀Computer Science（計算機科學）學位。

因經濟困難 若落選獎學金需放棄神校 幸得有心人資助

被「神校」取錄固然開心，但最關鍵問題仍未解決。到海外升學花費絕不便宜，為了能順利入讀，學校鼓勵黃同學申請各種獎學金，當中包括由政府提供的香港卓越獎學金計劃（HKSES），此計劃旨在資助本地傑出學生於香港境外升讀世界知名大學。

申請獎學金需時，亦並非必然成功，廖校長表示曾與黃同學家人聯絡：「他們坦言因財政負擔不了，若落選獎學金，就會放棄倫敦帝國學院。」王錦輝中小學獎學金計劃只適用於在學學生，因此難以為黃同學提供支援，但若真的因此而放棄大好機會確實可惜。「本校總校長陳偉佳博士得知此事後，在會面上與一些年輕企業家分享黃同學的事，其中一位聽聞後二話不說，表示願意支付黃同學第一年學費。」

將30萬資助歸還予學校 望成立基金幫助學弟妹

第一年學費已有著落，黃同學隨即便飛往英國開始學業。好事成雙，他付出的努力被眷顧，成功獲得香港卓越獎學金計劃資助四年學費。最大困難已經解決，黃同學決定將企業家提供的30萬資助歸還予學校，希望學校能成立基金支援與自己背景相似，有經濟困難的學弟學妹。

學校欣賞黃同學回饋母校的精神，廖校長亦勉勵與他家境相似的學生：「不要規範或局限自己，態度斷定高度，只要有遠大的目標和良好的態度，並具備勇氣跳出自己的comfort zone（舒適區），總會有辦法解決困難，每位同學都能去到更高、更遠的地方。」

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