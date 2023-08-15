專訪｜名校乖女愛演戲釋放學習壓力 自言不愛唱歌一年後自信演唱

名校女生總給人乖乖女、循規蹈矩的印象，但9歲就讀傳統名校嘉諾撒聖瑪利學校的李誠恩就熱愛演戲。她表示透過戲劇表演，不但能釋放自己的本性，更可以減輕學習的壓力。誠恩媽媽李太指，一直覺得女兒蘊藏著演戲的天分，只是受平時管教所影響，會覺得一些誇張的行為是不恰當的。在參加了戲劇訓練後，女兒的表演能力昇華了，更有幸在本月公演的兒童劇場《品格英雄》中飾演一個重要的反派角色。



名校女生擅長表演 參加演藝課程釋放學業壓力

誠恩曾在學校參加朗誦比賽，覺得自己擅長表演，於是在媽媽推薦下參加了香港兒童才藝學院的演藝課程。「我想嘗試多元化的事物，上了課後發現挺好玩的，所以就繼續學習，現在成為了興趣。」與嚴肅的朗誦表演不同，誠恩認為演出戲劇時可以發揮角色和個人的情緒，比較好玩。

李太身為全職媽媽，平時女兒生活上的大小事她都會參與其中，但在學習戲劇時，她則是希望可以作為一個旁觀者，讓女兒在舞台上盡情表達自己，不受家長所控制，釋放平日學業的壓力。「我覺得她本身隱藏著一種演戲的天分，參加這個企劃除了可以釋放自己的本能，還能將本身擁有的能力昇華到另一個層次。」誠恩也覺得參加這個課程可以釋放自己的壓力：「因為可以跟同學玩，也可以通過演繹來抒發自己的情緒。」

與飾演角色性格大不同 觀察身邊人進行模仿

誠恩本月將會出演兒童劇場《品格英雄》，對於可以在劇中演繹最高難度的角色，她表示既興奮又緊張：「我很開心可以飾演這個重要的角色，但也怕會出錯、說錯對白，影響角色的營造，所以會比較小心。」這次飾演的角色比較自大和自我中心，誠恩指自己不是一個自大的人，所以平時會觀察身邊的人，學習和研究如何扮演這個角色。李太補充：「她的觀察力很強，會觀察其他人的行為並進行模仿，然後演繹出來。」

家中獨女不愛分享 學習人際關係

誠恩是家中獨女，經常會有唯我獨尊的感覺，誠恩坦言因家中物品都是自己所擁有，所以不太喜歡將自己的東西分享給別人，自感是仍需要學習的部分。李太指學院裏有不同背景、年齡的學生，認為是對女兒來說很好的學習機會，「在學校裏只會和既定幾位較熟悉的朋友玩，但在學院裏會接觸不同的人，對方有做得好的地方時，誠恩可以去學習；對方有些失意時，又可以互相聊天、找出解決方法。」

曾言不喜歡唱歌 一年後自信地在舞台上演唱

學院課程中包含不同的學習元素，例如：戲劇、唱歌、舞蹈、演說等。誠恩對演說方面比較有自信：「我的表達能力較強，所以在演說方面比較出色，而唱歌方面比較困難，因為以前不太喜歡在別人面前唱歌。」但李太看到在參加一年的課程後，曾言不喜歡唱歌的女兒能自信地在大家面前演唱，她表示十分驚訝：「我覺得家長不應過早框著孩子，若孩子不喜歡就不准許參與相關事情，或會過早限制孩子發展，可能他們在他人引導下能做得到。」

學習戲劇增加未來發展方向

雖然談夢想還言之尚早，但誠恩認為學習戲劇能增加未來工作的方向。「我喜歡寫作，或許未來想從事戲劇、寫作方面的工作。」而她認為從戲劇中可以學習如何以有趣的文字來描述事情，對她未來有很大的幫助。