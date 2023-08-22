名校生打破死讀書框架 戲劇釋放表演欲 曾為排練放棄家族旅行

過往傳統名校學生予人印象都是嚴肅、著重學業，但在現代教育持續進步下，學生的閃亮點不再只局限於學業成績，課外活動同樣可展現光芒。就讀瑪利曼中學的文靖慇現年12歲，外表文靜乖巧，對於表演卻有顆熾熱的心，文媽媽形容在練習室排練抑或上台表演的女兒「好癲」，今年8月更有機會於合家歡兒童劇場飾演主要角色。文靖慇數年前開始接觸話劇，提升演出技巧之餘，同時鍛煉韌性和明白團隊合作的重要，在個人成長的舞台上的表現漸趨成熟。



天生表演欲強 小時愛於家人面前表演

現年12歲的文靖慇約六年前開始接觸話劇，三年前加入香港兒童才藝學院，今年8月將參演香港兒童才藝學院有份主辦的合家歡兒童劇場《品格英雄》。「我細個已經好鍾意表演，成日叫屋企人坐埋一齊睇我彈琴、唱歌。」文太聽畢，笑着説道：「每逢過時過節、家人生日，或有老人家的聚會，她就會整晚在表演，因大人又喜歡拍手鼓勵，她聽到掌聲就會全晚不斷重複表演。」

助釋放讀書壓力 媽媽：好想她有機會有得癲

靖慇參與話劇的緣由，源於天生的表演欲外，文太都覺得香港讀書氛圍較拘謹，雖然女兒就讀的學校不算是最傳統的那類學校，但大部分時間仍是「坐定定」上課。正因爲女兒表演欲強，文太坦言：「好想她有機會有得癲。」於是她跟丈夫都支持女兒參加戲劇作爲課外活動，「有機會將平時上堂的壓力透過話劇釋放出來。」果真，文太指話劇排練中的靖慇，「到處跑、咔咔笑，我其實很開心。」話劇包含多種表演元素，靖慇自言較擅長唱歌和戲劇，文太透露靖慇的爸爸原來也很喜歡唱歌。「她（靖慇）小時候會跟著爸爸唱歌，或女兒唱歌時，爸爸又會配合跟著一起唱。」至今，父女更會討論和交流不同歌曲的演唱方式。

縱然靖慇喜愛表演，以往卻有絲擔憂。「不夠膽放開演出，擔心別人覺得自己演出誇張，會被人取笑。我記得小時候跟媽媽練習朗誦，媽媽示範時，我都會笑她，所以我也擔心別人會笑我。」透過數年訓練的琢磨，她才發現放開演出才會做得好，「不要怕尷尬，這樣不會進步。」

曾想為演唱會缺席一堂排練 媽媽趁機教導團隊合作

採訪當天，靖慇正與團員密鑼緊鼓為《品格英雄》進行排練，每周四天、朝九晚五的排練時間表，猶如上班族。文太與丈夫爲了支持女兒專心致志參與排練，甚至犧牲今年暑假的家庭旅行，同時暫停其他課外活動。排練過程更考驗靖慇的意志，在排練《品格英雄》的初期，尚未開始密集式排練，靖慇曾向媽媽申請缺席一堂排練，去欣賞演唱會。「她跟我說那演唱會好久才舉辦一次，但話劇堂每周都有，缺席一堂也非大事。」文太當然明白這是魔鬼與天使之爭，但她更丈夫商量過後，覺得女兒應該要有承擔。「話劇講求團體合作，如果在這一關鬆懈，之後或會很難糾正。」最終靖慇未有欣賞演唱會，堅持參與排練。

女兒能夠學習團隊合作的重要，文太與丈夫固然感到高興和感動，所以也會適當給女兒一些小獎勵。「不久前帶了女兒去看電影，她百思不得其解，問我爲何無端帶我看電影。」文太稱，或許華人家庭都相對含畜，她未有向女兒明言自己和丈夫的心意，「但其實他們知道的，他們都很開心。」

以文太對靖慇的觀察，她覺得女兒未來數年必定繼續投入話劇表演，因爲她又雄心，未來參演難度更高的角色。「她見到同學角色發揮得好，好像會流口水般，能看出她也想嘗試。」