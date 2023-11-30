現在小孩超早熟？小學女生當街跨腿坐於男友上　無視途人親熱起來

小小年紀情竇初開，竟在大庭廣眾下曬恩愛？一名網民表示，日前她在人行道上看到一對情侶在親密互動，沒想到走近一看才發現兩人都是「年輕小伙子」，一名小學女孩子竟跨坐在男孩子身上，更當街做出「1親密舉動」，讓她當場看傻，更質疑「現在的小孩都那麼早熟嗎？」



一名女網民在Dcard上發文，日前她推着嬰兒車帶女兒去散步，快回到家時發現一對情侶在人行道的椅子上曬恩愛，一名身穿小學運動服的女生不顧旁人目光，大膽地跨坐在男生的腿上。更驚訝的是，當事主走近時才發現，男生的年紀也不大，且臉孔相當稚嫩，推測應該只是初中學生。

「遠遠看我原本以為是父女，以為是女兒在跟爸爸撒嬌」，事主坦言，當自己發現兩人的年齡都超小時嚇了一大跳，但因好奇心使然，讓她忍不住在路過後又回頭看了一眼，豈料竟現場目睹「年幼情侶」當街親嘴的畫面，讓她忍不住驚呼，「我的天啊…小學的我還在媽媽10元，現在的小孩都那麼早熟嗎？」

文章掀起討論，多數網友們早就見怪不怪：

．「我20（歲），小學的時候就蠻多人會這樣了啊，只是沒放上網所以妳不知道而已」

．「現在小學生不都那樣嗎…早熟的令人驚訝，還有那種拍抖音都在跳騷舞還穿超露的，不知道父母在幹嘛」

．「現在的小學生性經驗已經很豐富了！」

．「1995（年）生，但我小學就這樣了」



也有人回憶自己的童年：

．「我小學只會被女生追着打，真羨慕那些小學就可以發生親密關係的人」、

．「幼稚園的時候有個女的叫全班男生親她，於是我就看到男生排隊一個一個去親她」



也有網友認為，年紀輕談戀愛並非有錯，但應該要有正確的感情價值觀，不該傷害到他人：

．「我跟我老公都有共識對孩子的性教育不要害羞也不要逃避，我們可以跟孩子一起洗澡，告訴他男生跟女生的不一樣，要好好保護自己，也要保護別人家的女孩！至少我們不要傷害別人家的寶貝女兒！」

．「雖然說家庭教育很重要，但我覺得網絡影響現在的小朋友真的太多了」



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