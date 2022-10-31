壓力大就摸？醫生稱每周約3幼童患包皮龜頭炎　或與「開學」有關

台灣高雄一名7歲童小便時「鳥鳥」會癢痛，包皮紅腫有透明分泌物，就醫診斷是「包皮龜頭炎」。來自台灣的泌尿科醫生蔡秉儒說，每學期開學後，每周平均有3名9歲以下學童會因包皮發炎等問題來醫院報到，研判是開學需適應壓力，不自主撫摸生殖器導致細菌感染。



7歲童媽媽指兒子到5歲才戒尿布，至今上大號都要認馬桶，小號要等包皮前端膨脹後才尿得出來，開學後發現小便時不適，見包皮紅腫，帶到阮綜合醫院就診，診斷是罹患包皮龜頭炎。

泌尿科主任蔡秉儒說，據國內外臨床統計顯示，包皮龜頭炎與剛開學時要適應環境、月考等心理壓力不無關聯。有些小男生下意識會撫摸生殖器，帶入手上細菌，再加上天氣悶熱、汗濕，如廁習慣不良，清潔不當生包皮垢，細菌即滋生。

他表示，幼兒撫摸生殖器近似吸手指、奶嘴等安慰效果，學齡男生有時因為無聊或壓力，會有這種行為，這與自慰不同，家長別喝止斥責，而應多陪伴或提供滿足觸覺刺激的玩具、多安排戶外活動轉移孩子注意力或緩解心理壓力。預防之道是教孩子建立正確清潔生殖器，並建立好的如廁習慣。

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蔡秉儒說，包皮龜頭炎初期龜頭會有痛、癢、紅腫情形，少量透明分泌物，若延遲治療，恐會化膿、發臭、無法排尿，發燒、噁心嘔吐或引起尿道炎、腎臟發炎，若反覆感染，容易造成包皮與龜頭之間產生疤痕組織，影響日後陰莖發育。

他表示，一般男童在3歲以後，緊黏著的龜頭和包皮才開始逐漸退開，有些孩子到12、13歲青春期才會完全露出龜頭，包皮完全推不開或包皮過長，造成反覆感染發炎才需考慮割包皮。

輕症包皮龜頭發炎只需使用藥膏塗抹或口服抗生素便可治癒，反覆發炎，形成包皮纖維化結疤，甚至造成泌尿道系統發炎才建議手術，嬰幼兒割包皮，可能有麻醉風險與術完包皮過短的後遺症，成人則在勃起時無法完全露出龜頭、包皮過長或退開包皮時很緊，會影響性行為，才考慮手術。

他指出，傳統「包皮環切」手術，採局部麻醉，手術約半小時，容易出血，術後若照顧不良容易留疤，尤其蟹足腫體質者的疤痕扭曲腫黑，日後不少還做除疤手術。現在有新型的「包皮槍」可治療，適用年紀從學齡兒童到大人甚至老人，優點是麻醉劑量少，手術不超過30分鐘，切除、縫合、止血在包皮槍擊發時一次完成。且切口平整，傷口復原快，部分耗材須自費。

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