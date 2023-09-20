女兒上堂常發呆 老師幫她改了個綽號 樂觀的她竟開心到飄飄然
撰文：聯合新聞網
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生性樂觀的人，對於人生一切事物都充滿信心。
台灣媒體人楊皓如日前在自己的Facebook專頁上發文分享，她透露自己女兒的作文內容，覺得女兒傻乎乎的「真是個樂觀的孩子」，引發網民共鳴。
能被老師給予「肯定」，在小孩眼中或也是一種成就吧！（按圖了解）
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媽媽楊皓如表示，她女兒在作文裏寫到「…這個班級，老師都對我們很好，因為我上課恍神，所以老師叫我恍神一號，同學叫我路人甲，我喜歡我的綽號」。對於女兒如此樂觀的生活態度深感可愛。楊皓如直呼「她是不是以為這是稱讚」、「好想看老師們的綽號小本本」。
該貼文引發逾1.4萬名網友按讚，許多人都深有同感：
．「怎麼這麼好笑」
．「樂觀正向的孩子」
．「可愛的孩子，很正面」
．「好可愛的樂觀，喜歡比生氣好啊」
．「欣賞自己的特質，這叫自信」
．「第一名的概念嗎？」
．「意思是也有2號3號…？」
．「一號穩坐冠軍寶座」
．「全班的恍神大隊有多少名隊員？」
．「恍神一號太可愛了！我太喜歡妳的綽號」
遇過同樣經歷的媽媽，紛紛回應：
．「我女兒小一，老師都叫她『那個翹腳的』」
．「我兒子老師都叫兒子害羞男孩，老師對他說話超溫柔，很怕他哭」
．「我家是放空弟弟」
．「我自己都想叫兒子為『平行俠』了，時不時就進入自己的平行世界」
不過，也有不少網友擔心：
．「話說老師不適合給學生取錯號，如果遇到比較內向害羞的孩子，聽到同學們也跟著瞎起哄，會壓力山大」
．「老師任意給孩子們取諸如此類地綽號這樣好嗎？」
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