神校專訪 | 油蔴地天主教小學(海泓道)校長：面試最重禮貌、表達

2024年小一自行分配學位已於上月公布結果，作為熱門學校之一的油蔴地天主教小學（海泓道）亦有超收，足證其深受家長歡迎。未成功於自行分配階段獲得小一學位的家長不必灰心，除可繼續參加統一派位外，亦可預先準備好明年的扣門面試，爭取最後機會！校長陳淑儀接受01親子專訪，向家長分享面試內容及預備貼士！



油蔴地天主教小學（海泓道）的小一扣門面試分為兩輪，陳淑儀校長指第一輪面試會由全體老師分流面見所有報名的學生。

第一輪面試提問內容：

1. 兩文三語

2. 數理邏輯

3. 日常生活



「家長不用擔心，不會有紙筆形式進行的評估，因為我們不希望家長和小朋友因要準備面試而進行太多操練，令一個年紀那麼小的孩子，面對太大的壓力。所以我們只會以對答的形式來了解小朋友的各種能力。」陳校長進一步解釋：「內容上會包括一些簡單問答，以及請小朋友朗讀不同的篇章，當中有英文及中文，亦包含廣東話及普通話。而數理方面的題目則會有一些可以動手砌或思考的類型。尤其近年會多一點思考型，如創意、邏輯思維的題目。除此之外亦會有一些圖畫相關問題，譬如先給小朋友看一些圖畫，然後根據圖畫問小朋友各種問題，像是一些小朋友日常行為、習慣等的內容。」

第二輪面試內容：

1. 小朋友的解難能力

2. 家長對教育的看法

3. 家長對孩子課業、培育孩子的看法



「第二輪面試也會有針對小朋友的解難能力方面的考核，不過主要是見家長，進一步了解其家庭。我們會問家長一些問題，希望從中了解家長對教育的看法，以及日常的親子活動，另外家長對於孩子的課業、能力發展方面的培肯、看法等，我們也想了解更多。」陳校長直言，「111」（自行分配、統一派位甲及乙部均首選學校）或「11」（自行分配、統一派位乙部均首選學校）的家長在扣門面試中享有優勢，因選項明確顯示家長對學校的信任。

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陳校長相信，大部分學校也和油蔴地天主教小學（海泓道）同樣，最看重小朋友的禮貌。「我經常提家長，禮貌不是一朝一夕有的，可能家長當天都會提小朋友『記得見到人要打招呼呀！』、『記得見到老師要叫早晨！』。但其實若小朋友平日沒有對人打招呼或叫早晨的習慣，面試當天面對一個如此陌生的環境，卻想只提醒一句他們就會記得或做到，大部分都會失敗。一來因為他們處於一個陌生環境，二來小朋友在心理上也會有壓力，所以很大機會腦袋一片空白，更加不會做到平日沒有的習慣。」

面試前準備：

1. 培養好禮貌

2. 訓練表達能力



「在日常生活當中，當小朋友早上起床後，家長有沒有規定、教育小朋友和爸爸媽媽打招呼、說早晨呢？有沒有教兄弟姊妹之間要問候說早晨呢？回到學校時，見到老師、叔叔、嬸嬸時有沒有說早晨呢？甚或看到其他家長時有沒有點頭微笑？」陳校長一口氣舉了好幾個例子，建議家長從日常生活教導小朋友養成待人有禮的好習慣。「若平時小朋友有禮貌，去到面試時也一定會有禮貌，因為已成為了習慣。」

不少校長都看重小朋友的閱讀習慣，陳校長更建議家長在親子閱讀時可以做多一點，讓建立閱讀習慣的同時訓練小朋友的表達能力。「表達能力亦不能靠面試前才去練，而是要靠平時多和孩子傾談，譬如多帶小朋友到圖書館看書，讓他們挑選自己喜歡的圖書，另外亦可以讓小朋友自己說故事，這樣小朋友並不會覺得這是一個訓練，家長可以這樣引導：『不如媽媽現在說故事給你聽？然後你也說一個故事給媽媽聽？』」陳校長續指：「其實表達能力學校一定會教，但若家長和小朋友在平日的生活中也有這樣的習慣，讓孩子有更多的表達機會，對他們的發展一定更好。」

家長緊張孩子的升學，有時往往將過多的壓力轉嫁於孩子身上。陳校長指自己曾在面試中遇過一個已倦透無力的孩子，相當心痛亦無奈。「讓一個5、6歲的小朋友，在扣門階段去10間學校，真的是非常辛苦勞累的事。因為我曾遇過一個面試學生，來到的時候看起來非常疲倦，甚至讓人感覺到已經累至不想再答問題了。我當時想到有可能這個學生在來之前已經去面試了一間學校，在那間學校可能已經問了一連串的問題，來到又要回答問題，甚或可能之後還有另一間面試要去。」

陳校長指這樣的操勞對於一個小朋友的心理健康也不理想。「這個也是我希望呼籲家長的，家長選擇學校的憂慮和心態，我是明白的，但也應該適量，不要因此讓小朋友在入學前已經感覺：『嘩！小學咁辛苦架！』」若未開始已覺得厭倦抗拒，日後恐怕更難投入，反得不償失，家長們記緊留意。