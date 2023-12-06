神校專訪 | 油蔴地天主教小學(海泓道)校長：不放棄任何一個學生

「如果你問我成長過程中影響得我最大、為甚麼成為老師的話，答案也是老師！」油蔴地天主教小學（海泓道）的陳淑儀校長笑着說。成長於基層家庭的她，是家中大姐姐，父母忙於工作的那些年，她除了要自律，還要幫忙照看弟妹。而學校、老師給予她的，則彷如第二個家般的可靠和溫暖，讓她日後自然而然地也想成為老師。



「無論是我在幼稚園、小學甚或中學，老師給予我人生上的啟迪，不管是學業方面、做人處事方面，對我的影響都非常大。我想最主要的原因是，老師給我的感覺就像是另一個家。」陳校長指，讀書時老師的付出仍然歷歷在目，如花很多私人時間為學生補課等，都讓當年的她很感受到老師愛錫學生，隨即更笑着補上一句：「所以當時的我真的很喜歡老師！」

求學時期數遇好老師

「很記得其中一位中文科老師Miss Leung，她本身教會考班、預科班，但卻為花時間和低年級的同學聊天，訓練他們朗誦。而且當年的學校會分精英班，她不會只找叻的學生去訓練。所以中一至中四那幾年雖然Miss Leung沒有教我，但因為和她相處所感受到的關心、鼓勵，大家的關係很好，後來升上預科，Miss Leung終於教我，那個關係就更加緊密。」陳校長指梁老師不只教書，更經常和她們分享人生看法，給予她們很多指點。「我想老師最大的價值也在於此，讓學生從老師身上感受到愛、關懷，以及其他正面的影響。」

老師的美好形象自小烙在心上，甚至令本已有大學取錄的陳校長放棄，堅持選擇教育。「其實中四、五時已決定要讀教院（教育大學前身），不過當時順利升上中六，便也報了大學，我是第一屆JUPAS呢！」陳校長續道：「後來理工大學的職業治療給了我offer，不過我沒有去最後的interview，還是選擇報讀教院。」那兩年的教育學院時光，讓她分別體驗了小學及中學的教學工作。「那個年代未有分，我們讀的課程是可以從小一教到中學，所以兩邊也有實習機會。」

選擇小學抑或中學，對陳校長來說沒有太大的懸念。「選擇做小學老師原因有很多，一來因為自己喜歡和小朋友相處，加上親身試過後也更喜歡教小學生，所以便投身小學教育的工作。」陳校長認為，一個小朋友的成長去到中學，性格以及習慣的培養已經固定，而在小學階段，老師能做的事更多。「其實很多良好的習慣，如果能在幼稚園或小學即基礎教育階段做得好，小朋友成長至中學很自然就會發展得好，再加上其時學生已經更成熟，就不會有太大問題。」

教學多年，從一開始的私校，至後來的津貼學校，陳校長有其堅持的理念。「我有一個信念，就是每一個小朋友，應該說是每一個人，都希望別人能夠重視自己、欣賞自己、幫助自己。」作為老師，她對自己耳提面命，要成為那一個給予重視、欣賞、幫助的人。「初初出來教書時遇到一個學生很難忘，這個學生默書總是零分，家長亦不太懂得教養，因為忙於工作養家，加上這個學生也相當頑皮。當時我幾乎每天放學都叫他留堂，不是為了懲罰他，而是陪他一起溫習默書，教他怎樣串字、讀字、溫習等等。」校長續指當時不似近年，很少有人會留意小朋友是不是SEN（特殊教育需要），沒有那麼多相關資訊。「在那個年代只會稱之為需要『加強輔導』的學生，簡單地概括成學生成績不好，我們要為他加強輔導。」

堅持OT陪伴頑劣學生

那段日子陳校長每天陪着那位學生留堂，她笑指：「其實不只他一個，同時也有幾個學生，不過這位學生特別頑皮，我便每天放學都留他堂，在這期間一直陪着他溫習。」那個年代本港小學仍行上下午制，本身為上午班老師的她常常留至下午四、五點。「中午飯有時是我給他一些餅乾、蛋糕，有時則通知家長帶飯來，我記得當時有位主任問我：『其實你這樣留學生堂有甚麼用？』因為當時看來，他的成績的確不可能突飛猛進、也不見得會變得聽話。」

陳校長語重心長指：「有時留學生堂，不要想像學生天天留堂成績就會突飛猛進，或拿到很高分數，這是不會的，但至少不至於零分。因為第一，如果學生次次都拿零分，對小朋友的學習是很大打擊，他更加會覺得：『我不需要讀啦，反正我都不行。』就會自我放棄，即是現在我們所講的『躺平』。我後來答那位主任：『無論如何，即使這位學生只是坐着不溫習，我和他能聊聊也是好的，至少讓他覺得有人關心自己。二來即使他只學懂了Apple、Airplane，也真的學懂了兩個英文生字，好過他一個字都學不懂就小學畢業。』所以我當時堅持了一段相當長的時間。」追問校長那位學生後來的發展，她輕輕搖了搖頭：「畢業後我們也不清楚他在中學的情況。」教書育人，往往潤物無聲，不過這位學生讓陳校長確信：「無論是多弱的小朋友，我有個信念，我們幫得多少就幫。因為每個孩子都需要愛及關懷，而這正面能量會讓他們走向正途，實現自我，找到人生的意義。」