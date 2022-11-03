小一面試｜傳統名校愛sharp學生 大眾教室分享練好這項能力有優勢

不少家長均希望孩子在幼稚園階段建立穩固根基，以升上心儀小學，當中固然不乏家長趨之若鶩的傳統名校。補習社大眾教室負責人具豐富備戰面試經驗，更曾與退休小學校長合作舉辦模擬面試，他將分享近年傳統名校偏好的學生特質。



補習社大眾教室總經理麥達明（Desmond）留意到本學年入讀小一的學生，普遍面對詞彙量少導致説話能力弱的問題，但他認爲詞彙量多並能展現生活常識，可成爲升小面試的優勢。「直資名校或傳統名校都是選sharp（敏銳）的學生，他們都很有自信，其實説話厲害就有自信，而説話能力強正是源於詞彙量多。」

升小面試考母語發揮 詞彙成重點

升小面試中，英文對談會或是其中一環，但Desmond表示很多傳統名校想找sharp的小朋友，反而會測試考生能否將母語發揮得淋漓盡致。「如（小朋友）中文詞彙或説話較弱，（應付面試）就較困難。」

Desmond今年八月曾邀請退休小學校長合作舉辦模擬面試，從觀察所得，他發現部分表現較優異的小朋友聽過問題後，皆可立刻回答問題，「有小朋友可以在一分鐘內回答三條問題。」他認爲這些小朋友的共同點均是識字多，能聽出平日有閲讀習慣，自然能培養出自信。

傳統名校一向受家長青睞，面試日門前總見長長人龍。（攝影：歐嘉樂）

專注力強有助面試敏銳回答問題

以上突出表現也反映這類學生的另一特質，就是專注度高和品德良好，因他們能夠「坐定定」用心聆聽問題再作回應。他以某傳統名校的面試内容舉例指，「考官讀完四句句子，便隨即向考生發問，這考驗考生能否在短暫時間集中聆聽，並回答相關問題。」