小一面試｜如何訓練小朋友說故事 言語治療師分享多個訓練方法

撰文：阿言
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又快到小一面試的季節了，看圖說故事可說是其中一項熱門考題。家長應如何提昇小朋友的說故事能力？如果在家進行居家訓練，幫助孩子多聽、多說、多嘗試？言語治療師提供以下一些小貼士，家長不妨參考一下。
本文作者：言語治療師媽媽Miss Carley

鼓勵小朋友講故事先從他感興趣及熟悉的繪本開始

要鼓勵小朋友說故事，可以先從他有興趣及熟悉的繪本開始，家長可以和小朋友輪流說一頁共同說故事，以提昇小朋友說故事的自信心。
而進行排咭說故事前，先與小朋友看一次所有圖畫，並鼓勵他留意圖畫的細節，然後把圖咭以正確次序排列。家長可以先把故事說一遍，然後問小朋友一些關於故事內容的問題 (如時間、人物、地點、事情等)，再鼓勵小朋友把故事完整地說出來。
說故事期間，家長可以鼓勵小朋友多運用完整句子、適當連接詞及形容詞，從中引導小朋友觀察圖畫內容的細節，如人物的表情、圖畫的景物等；甚玨可以鼓勵小朋友代入故事內的角色，說出故事人物的感受、想法及對話，或進行簡單的角色扮演。

進一步訓練：嘗試邀請小朋友改寫故事結局

再進一步訓練的話，家長可以鼓勵小朋友嘗試改寫故事的結局，甚至自創故事。而自創故事遊戲介紹 “Rory’s Story Cubes”故事骰子，這個遊戲曾榮獲多項國際奬項，於各大書局有售。

玩法一︰請小朋友擲骰子，然後用圖畫串連成一個故事，家長從旁作出引導及鼓勵。

玩法二︰家長及小朋友每人拿四至五粒骰子，然後以故事接龍形式一人一句用圖畫一起創作故事。

不想花錢買這個桌遊的話，也可以從網上免費下載及列印遊戲素材！
網站1網站2 網站3

另外，雖然坊間也有不少看圖說故事的圖咭可供選購，但其實網上也有不少免費資源可以好好善用呢！（網站1網站2）(先選擇年份，再點選小學三年級說話評估)

註︰雖然那是給小三學生的考材，但其實我覺得程度不深，在家長指導下幼稚園生也可以試試看啊

希望以上的資源及小貼士可以幫助各位家長，另祝各位小朋友面試成功！

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》

言語治療師媽媽Miss Carley
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